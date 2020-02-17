На круизном лайнере в Японии выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом

Токио, 17 февраля. Заражение коронавирусом 2019-nCoV обнаружено еще у 99 человек на борту круизного судна Diamond Princess. Об этом говорится в распространенном сообщении Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Сейчас судно стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Число заразившихся пассажиров лайнера таким образом составило 454 человек. Заражение в понедельник выявили у 43 японцев. Как уточнили посольстве РФ в Японии, коронавирус выявили у одной россиянки. Гражданство остальных неизвестно.

Ранее посольство США в Японии сообщило, что вывезет с лайнера американских граждан, которые покинут страну в понедельник специальными чартерными рейсами.

В то время как Diamond Princess стоит на карантине в порту Йокогамы, в самой Японии выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, не связанных с лайнером. Предположительно, большинство заболевших заразились от таксиста, у которого вирус выявили в середине прошлой недели.

При этом в понедельник число зараженных коронавирусом в Китае превысило 70 тысяч человек. В КНР по состоянию на 08.00 по московскому времени 17 февраля зарегистрировано 70635 случаев заболевания. За сутки прирост составил 2051 случай (3%).

Самое большое количество заболевших в провинции Хубэй (58182), в этом регионе за стуки прирост числа больных коронавирусом оставил 2598 случаев. При этом специалисты подчеркнули, что чаще заболевание протекает в легкой форме. В тяжелом состоянии находятся только 11272 человека.

От коронавируса на сегодняшний день погибли 1772 человека. Из них 1696 скончались в провинции Хубэй (плюс 100 случаев за сутки). Под наблюдением с подозрением на коронавирус 150539 человек.

Газета «Известия» писала, что в Китае разработали новый экспресс-тест на коронавирус.