

Токио, 17 февраля. Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщило посольство РФ в Токио на своей странице в Facebook.

В ближайшее время женщина будет госпитализирована. В больнице она пройдет необходимый курс лечения. Представители дипмиссии подчеркнули, что держат ситуацию на контроле и будут оказывать все необходимое содействие гражданам РФ.

Как сообщала ранее «Газета.ру», с 5 февраля лайнер находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. На борту судна находятся около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран. Из них около 355 человек заболели новым коронавирусом. Накануне министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что за сутки было выявлено 70 новых случаев заражения COVID-2019.

Некоторые страны начали эвакуировать своих граждан с борта лайнера. Однако российские пассажиры с просьбой об эвакуации до истечения срока карантина в посольство РФ не обращались.