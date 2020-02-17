Губернатор Клычков назвал условие установки памятника Сталину в Орле

Орел, 17 февраля. Для того чтобы памятник Иосифу Сталину появился в городе Орле, инициативная группа должна пройти все стадии согласования. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«На одной из первых пресс-конференций на посту губернатора я заявил, что пришел не сносить и не ставить памятники. Это не моя главная задача», — сказал собеседник ФАН.

По словам Клычкова, члены КПРФ не раз обращались к нему с просьбой помочь в установке памятника Сталину в Орле.

«Я в таких случаях отвечаю, что на данный момент действую не в интересах партии, а в интересах жителей Орловской области. И моя личная позиция, в данном случае, не должна влиять на принятие решений. Есть процедура, которая предусматривает установку памятников на муниципальной территории», — отметил губернатор.

По его словам, буквально на одном из последних партийных мероприятий он ответил коллегам по партии: «Есть процедуры — инициируйте, проходите все стадии согласований. Важно провести общественные слушания, чтобы жители в большинстве высказались за данный памятник. И только тогда его можно будет установить».

Каждый руководитель должен пользоваться административным ресурсом только в рамках закона, считает Андрей Клычков.

«Если же каждый глава региона будет ставить памятники деятелям, которые ему чем-то импонируют, а его преемник будет их сносить, то сами понимаете — начнется, мягко говоря, чехарда. Я категорически против сноса любых памятников. В любом случае, все должен решать народ. А свою личную позицию, когда мои товарищи по партии пройдут необходимые согласования, я выскажу», — резюмировал собеседник ФАН.

В декабре 2018 года областное орловское отделение КПРФ и региональное отделение организации «Дети войны» выступили инициаторами установки бюста генералиссимусу Иосифу Сталину. Сам бюст уже изготовлен на деньги общественных организаций. Установить бюст инициаторы хотят на улице, где когда-то находился памятник Сталину, который потом снесли.