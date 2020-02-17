Сенатор Джабаров заявил о недостаточности мер по противодействию информвойне

Москва, 17 февраля. Пристальное изучение антироссийской пропаганды необходимо в условиях информационной войны, ведущейся против РФ. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

В разговоре с корреспондентом «Экономики сегодня» сенатор прокомментировал создание в Рязани аналитического центра по изучению технологий информационной войны.

«Создание подобных центров для России крайне актуально, так как Запад развязал против нашей страны информационные войны. Противостояние таким атакам нужно ставить на научную основу», — считает парламентарий.

По его мнению, необходимых мер по противодействию атакам Запада недостаточно, причем многие используемые методы заметно устарели.

«Нашему обществу прививают стереотипы, что РФ не развивается, в стране нарушают права человека, душат свободу слова. <…> Так что институты противодействия этой работе более чем актуальны», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что защита истории Второй мировой войны от искажения является важным направлением в борьбе с информационными нападками.

«Сейчас мы столкнулись с тем, что для наших сограждан основным справочным материалом является не энциклопедия, а Википедия — мы хорошо знаем, кто контролирует этот ресурс, и как намеренно в нем искажается информация», — добавил политик.

Особое внимание Джабаров уделил образованию, заметив, что «бороться за истину придется со школьной скамьи».