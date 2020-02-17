Депутат Хайров рассказал, как НАТО через диалог с РФ хочет «спасти свое лицо»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о существовании диалога между альянсом и Россией по контролю над вооружениями. Депутат Госдумы Ринат Хайров уверен, что в НАТО в силу выхода альянса из различных договоров и соглашений по контролю над оружием хотят «спасти свое лицо».

Как рассказал Столтенберг в интервью французской газете Le Figaro, НАТО ведет интенсивный и открытый диалог с Москвой в «институциональных рамках».

«Мы его ведем по вопросу контроля над вооружениями, по уменьшению рисков, прозрачности и по другим темам», — уточнил он.

Кроме того, генсек НАТО в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако подчеркнул, что НАТО ведет с российской стороной «интенсивные и открытые дискуссии».

«Мы предоставили Москве широкую возможность выполнить обязательства, но она этого не сделала. Чтобы преуспеть, мы должны держаться вместе, выступать с единых позиций и быть твердыми», — заявил чиновник НАТО.

Член комитета Госдумы по обороне Ринат Хайров отметил, что руководство НАТО все равно отстаивает свою точку зрения и интересы, несмотря на желание поддерживать диалог с Россией.

«В начале, когда против нас вводили всевозможные санкции, то определенные конфликты были. К тому же они [США] сами вышли из всех договоренностей. Ситуация выглядела не совсем красиво с их стороны, — пояснил Хайров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сейчас они будут говорить об этом для того, чтобы как-то спасти свое лицо. Сложно сказать, насколько все это точно. Но наверняка они понимают, что дальнейшая гонка вооружений ничего хорошего не даст и ни к чему не приведет».

При этом дискуссия по вопросу контроля и разработки вооружений между Североатлантическим альянсом и Россией могла бы быть интересной, уверен депутат.

«Не зря Владимир Владимирович (Путин, президент России. — Прим. ФАН) в свое время показал наше новейшее оружие. В какой-то степени где-то они отстают, а где-то впереди нас. Но в любом случае они понимают, что хвастаться оружием смысла нет», — пояснил собеседник ФАН.

Однако представители НАТО создают всевозможные препятствия для нормальных отношений с российской стороной, утверждает депутат.

«Все прекрасно понимают, кто больше всего продает оружия: это американцы, французы и мы. За рынки сбыта будет всегда идти торговая война», — добавил парламентарий.

Ранее генсек Североатлантического альянса выразил надежду на улучшение отношений с Россией с сохранением политики сдерживания и поддержания антироссийских санкций со стороны Вашингтона.

При этом Столтенберг заявил, что альянс намерен усилить систему ПРО, увеличить масштабы военных учений, а также расширить свой ядерный и ударный потенциал. По его словам, эти меры являются ответом на «российскую угрозу».