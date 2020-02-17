Утверждение эффективности банков с госучастием позволит снизить ставку по кредитам

Москва, 17 февраля. Правительству РФ предложено утверждать показатели эффективности для банков с госучастием. Это позволит снизить процентную ставку по кредитам и положительно скажется на темпах роста ВВП страны. Соответствующий законопроект будет направлен в кабмин на согласование.

Автор инициативы, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что в настоящий момент законодательство не содержит ключевых показателей эффективности госбанков. Это негативно сказывается на загрузке отечественных производств, которые испытывают трудности с получением оборотного финансирования, добавил Кутепов. Сенатор объяснил, что речь идет о банках, в которых доля госучастия превышает 50%.

«Во взаимосвязи с иными мерами господдержки это поспособствует повышению уровня занятости россиян, позволит снизить зависимость отечественной экономики от иностранных рынков и, в целом, положительным образом отразится на темпах роста ВВП», ― уточнил Кутепов в комментарии «Парламентской газете».

Сенатор подчеркнул, что инициатива позволит достичь поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи о доли выпускаемой продукции гражданского и двойного назначения в 50% к 2030 году. Кутепов заключил, что особенно эта инициатива актуальна для оборонно-промышленного комплекса. Она позволит снизить негативное влияние необоснованных экономических санкций в отношении РФ.