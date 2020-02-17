Песков: Путин как верховный главнокомандующий не отправлял войска РФ в Ливию

Москва, 17 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин как верховный главнокомандующий не отправлял войска РФ в Ливию.

Песков в ответ на вопрос, отправлял ли Владимир Путин войска в Ливию и давал ли согласие на проведение операций на территории этой страны, сказал, что соответствующий указов со стороны главы российского государства не было.

«Владимир Путин, главнокомандующий Вооруженными силами РФ не отправлял войска в Ливию и никаких приказов на этот счет не отдавал», — отметил Песков.

Владимир Путин ранее обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Ливии и вопросы двусторонних отношений. Стороны указали на важность соблюдения режима прекращения огня в Ливии, а также исполнения ранее достигнутых договоренностей. МИД РФ неоднократно заявляли о недопустимости военного вмешательства в ливийский конфликт В российском внешнеполитическом ведомстве говорили о необходимости уважать суверенитет страны.