Мишустин поручил разработку региональных программ вице-премьерам. События дня. ФАН-ТВ

Мишустин поручил разработку региональных планов Планы развития регионов с проблемами в экономике должны быть разработаны как можно скорее. Такое поручение сегодня дал глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами. По его словам, такие программы до 2024 года должны включать в себя конкретные действия и быть при этом максимально реалистичными. На каждую из них правительство выделит по 5 млрд рублей (правда, сейчас это еще нужно согласовать с Минфином). Кроме того, Мишустин заявил, что вскоре сам отправится в поездки по регионам. И, более того, он призвал коллег (министров и вице-премьеров) делать то же самое как можно чаще. Чтобы вживую общаться с людьми и знать об их проблемах не только по бумажным отчетам. Еще одним приоритетом глава кабмина назвал поддержку малого и среднего бизнеса. А комиссию по этим вопросам он решил возглавить лично.

В Госдуму внесен закон о покупке кабмином акций Сбербанка Другие планы правительства скоро оценят депутаты Госдумы. В нижнюю палату парламента внесен законопроект о покупке кабмином ценных бумаг Сбербанка. Предмет сделки: доля в 50% плюс одна акция. Сейчас этот капитал принадлежит российскому Центробанку. На прошлой неделе эти вопросы лично обсудили премьер-министр страны Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф. Останется ли последний во главе финансовой структуры, наверняка не может сказать даже он сам: все зависит от дальнейшей стратегии правительства. В целом же к вероятной смене акционера Греф отнесся позитивно. Дискуссии по сделке идут в последние годы из-за конфликта интересов между Сбербанком и действующим ключевым владельцем — ЦБ. Он сейчас не только в роли акционера, а также регулятора и надзорного органа. Но теперь эта проблема может решиться.

ФСБ задержала крымчанина-участника незаконной группировки Вопросы безопасности сегодня под контролем ФСБ. Силовики задержали крымчанина, участника батальона имени Номана Челебиджихана. Эта структура признана в нашей стране незаконным вооруженным формированием. Внезапных «гостей» из ФСБ мужчина впустил сам, поэтому обошлось без штурма. О нем известно несколько деталей: он живет в Черноморском районе Крыма, куда приехал в 2016 году из Украины, как раз после того, как вступил в этот батальон. Сейчас фигурант дела в статусе подозреваемого, и уже заключен под стражу. Нелегальную организацию, в которой он участвовал, связывают с украинским бизнесменом Ленуром Ислямовым, одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова, воссоединившегося с Россией в 2014 году. А что касается задержанного, чем конкретно он занимался, оперативники не уточнили.