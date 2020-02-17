Минздрав предложил расширить национальный календарь профилактических прививок

Москва, 17 февраля. Национальный календарь профилактических прививок необходимо расширить. Такую позицию озвучил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность расширения Национального календаря, внеся туда дополнительные прививки от инфекций», — заявил Краевой в ходе парламентских слушаний в Госдуме «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Законодательное регулирование».

Он также уточнил, о каких именно инфекциях идет речь.

«Это, прежде всего, гемофильная инфекция — вакцинация (должна быть. — Прим. ФАН) для всех детей, не только из групп риска. Это папилломовирусная, менингококковая инфекции, ветряная оспа и ротавирусная инфекция», — уточнил он.

По словам Краевого, в решении данного вопроса многое зависит от отечественного производителя.