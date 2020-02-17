Россия не допускает вмешательства в дела других стран

Москва, 17 февраля. Россия выступает за развитие диалога с Францией, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о сближении с Москвой, он отметил, что пока не ознакомился с деталями его заявления, но считает важным развивать двустороннее сотрудничество.

«Я не ознакомился с деталями заявления президента Франции. Мы сторонники развития французско-российского диалога, считаем его необходимым с точки зрения решения ситуация», — сказал Песков.

Он также добавил, что Москва против вмешательства во внутренние дела стран.

«Россия категорически против того, чтобы другие странны вмешивались в ее внутренние дела. Не допускаем вмешательства в дела других стран», — обратил внимание пресс-секретарь президента РФ.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Макрон подчеркнул необходимость диалога между Европой и Россией для урегулирования замороженных конфликтов и обсуждения проблем кибербезопасности. При этом французский лидер предположил, что Россия в числе ряда стран попытается повлиять на выборы во Франции.