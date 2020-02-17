Мишустин уволил замминистра связи РФ

Москва, 17 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил с должности заместителя главы Минкомсвязи Олега Войтенко по собственному желанию. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Он занимался вопросами развития почтовой отрасли. Отмечается, что Войтенко приступил к работе в должности 20 июля 2018 года. До этого он был первым заместителем главы Аналитического центра при правительстве РФ.

Также Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко. Елена Бойко занимала должность замминистра здравоохранения с декабря 2018 года. Прежде она возглавляла департамент информационных технологий и связи российского Минздрава.

Напомним, первые действия Михаила Мишустина на посту председателя Кабмина Российской Федерации одобряет 48% граждан страны. Согласно сведениям социологов, 37% респондентов не одобряют первые шаги нового премьер-министра. Рейтинг деятельности российского лидера Владимира Путина остался без изменений — к работе главы государства с одобрением относятся 68% российских граждан.

Кроме того, по данным социологов, 52% опрошенных полагают, что дела в стране идут в правильном направлении — это максимальный показатель с начала 2018 года.

Опрос был проведен 23-29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения, участие в опросе приняли 1603 человека.

Напомним, Кабмин России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 января объявил, что уходит в отставку. Позже российский лидер Владимир Путин предложил занять пост главы правительства главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Государственная дума ратифицировала его кандидатуру.