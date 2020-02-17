Мужчина застрелил двух человек из охотничьего ружья в Тверской области

Тверь, 17 февраля. Сотрудники полиции задержали мужчину, расстрелявшего из охотничьего ружья двух человек в городе Кимры. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СУСК России по Тверской области.

По данным областного ведомства, убийству предшествовал конфликт. Отмечается, что 14 февраля 51-летний посетитель магазина сделал замечание двум мужчинам, которые в ответ его избили. Тогда мужчина сходил домой за охотничьем ружьем и отправился к дому своего обидчика, где в упор его расстрелял.

В этот момент из дома вышел 28-летний мужчина, который тоже в итоге был убит. Оба мужчины скончались на месте до приезда скорой помощи.

В областном Управлении МВД сообщили, что благодаря оперативно-следственным мероприятиям стрелок был идентифицирован и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.