РФ продолжит поддерживать борьбу САА с террористами в Идлибе

Москва, 17 февраля. Россия продолжит поддержку законного президента Сирийской арабской республики (САР) Башара Асада, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции, он отметил, что Москва находится на стороне Дамаска в борьбе с терроризмом.

«Вооруженные силы РФ продолжают поддерживают вооруженные силы САР в борьбе с террористами. Мы сожалеем, что они активизировали свою деятельность из Идлиба», — подчеркнул Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия должна прекратить помощь Сирии. Американский лидер выступил за политическое решение конфликта в стране, передавала «Газета.ру».

Ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась в январе, после того, как российские и турецкие силы решили ввести в регионе режим прекращения огня. В ответ террористы усилили атаки, обстреливая жилые кварталы и социальные объекты. В результате ударов погибли военнослужащие из РФ и Турции.

Сирийская арабская армия (САА) отреагировала на активность экстремистов успешным наступлением, взяв под контроль стратегически важный город Серакиб.