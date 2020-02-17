Суд по делу Серебренникова перенесли из-за неготовности экспертизы

Москва, 17 февраля. Мещанский суд Москвы отложил на 13 марта слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова из-за неготовности третьей экспертизы, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В здание суда пришло огромное количество журналистов, но судебные приставы сначала попросили телегруппы удалиться, а затем сообщили, что в зал не будут допущены и другие журналисты, поскольку в нем мало места.

Заседание продолжалось полчаса и закончилось переносом на март в связи с неготовностью экспертизы, обосновывающей стоимость постановки. Предыдущее исследование заняло четыре месяца, но оно вызвало несогласие стороны обвинения. В нем говорилось, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла не менее 260 млн рублей. При этом обвинение утверждает, что в 2011–2014 годах подсудимые похитили путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 133 млн из 216 млн рублей, выделенных на театральный проект по популяризации современного искусства «Платформа».

«От экспертов в суд пришло письмо с просьбой продлить срок проведения экспертизы в связи с командировкой одного из экспертов. При этом эксперты Минюста уже приступили к экспертизе. Суд переносит в связи с этим заседание на то же время, но на 13 марта», — сообщила судья Олеся Менделеева.

Подсудимыми по делу «Седьмой студии» являются художественный руководитель театра «Гоголь-центр» режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).