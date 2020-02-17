Блогер Манукян оценил появление «своей» фамилии в списке участников Евровидения

Эксперт Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян пошутил по поводу «засилья» своих однофамильцев по запросу «Евровидение», а также напомнил об акции российских журналистов, общественников и звезд в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, более года назад похищенных террористами в Ливии.

Так и хочется сказать — Манукяны наступают. Колонка о Евровидении и не только

Звезда YouTube Давид Манукян вовсю крутит роман с Ольгой Бузовой, которую некоторые (на мой взгляд, зря) прочат в качестве представителя России на Евровидении. И как раз в это время появляется новость, что еще одна моя однофамилица — греческая певица Атена Манукян — официально представит Армению на Евровидении-2020. Ну и мои заявления всю прошлую неделю активно обсуждали медиа. Так и хочется по этому поводу сказать:

«Манукяны наступают!»

И это меня, конечно, радует.

Когда я увидел в новостях заголовок про Армению и Евровидение, мне на секунду показалось, что речь обо мне, дескать «без меня меня женили». Я-то пока песен не пою и на Евровидение не собирался. Разобравшись, я, разумеется, порадовался за Атену Манукян. Она хорошая певица и у нее отличная композиция — драйвовая и современная. Именно такие песни, на мой взгляд, и должны сегодня звучать на Евровидении, а не тот европейский «колхоз», который там обычно наблюдается. Надеюсь, моя однофамилица достойно представит Армению на этом конкурсе.

Кстати, Атена живет в Греции, и очень здорово, что ее разглядели на исторической родине, доверив по результатам национального отбора представлять Армению в Роттердаме. Напомню, пару лет назад эта певица блистала в британской версии «Х-фактора», ей сказали «да» основатель этого шоу Саймон Кауэлл и певец Робби Уильямс. Так что в Европе Атена уже хорошо известна и сможет блеснуть на 65-м международном песенном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Да и у меня после недавнего общения с певицей Сарой Окс впервые появилось желание записать хотя бы одну песню, но, разумеется, дуэтом. Конечно, я бы рискнул на такой безрассудный шаг не ради собственной певческой карьеры, а, чтобы попробовать свои силы и поучаствовать в каком-то общественно значимом деле. На эту мысль меня навела сама Сара, с которой мы встретились на важнейшей общественно-политической акции — бессрочном пикете за освобождение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых год назад похитили в Ливии и до сих пор держат в тюрьме, подвергая пыткам и не предъявляя никаких обвинений.

Сара задала мне вопрос:

«А ты не поешь?»

Я сказал, что пока нет, но не отвергаю для себя возможности. Не исключаю, что мог бы исполнить композицию дуэтом именно с Сарой Окс, которая является автором-исполнителем. Как знать, возможно, именно наша дуэтная песня заслужит право на поездку на следующее Евровидение от России. Ой, что-то я размечтался, это все-таки шутка.

А вот бессрочная акция общественных деятелей, журналистов и деятелей искусства в поддержку похищенных в Ливии российских социологов — это очень серьезно и важно.

Приглашаю всех, кто неравнодушен к судьбе Максима Шугалея и Суэйфана, присоединиться к бессрочному пикету с требованием их освобождения, который проходит у здания посольства Ливии в Москве. Эти два сотрудника Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) были похищены террористами группировки RADA в мае 2019 года и с тех пор содержатся в частной тюрьме «Митига» в Ливии.