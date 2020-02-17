В Госдуме призвали освободить Германию от оккупации США

Германии надо убирать не только базы США со своей территории, но и американское ядерное оружие. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Александр Шерин.

Призыв Левой партии

Немецкое правительство должно запретить транзит иностранных войск и прекратить поддержку грядущих международных военных учений под руководством Соединенных Штатов Defender 2020. Такое обращение руководству ФРГ сделали депутаты Левой партии.

Они отметили, что власти Германии не пытаются снизить напряженность. Вместо этого, по мнению депутатов, Берлин всячески поддерживает переброску войск НАТО на восток и отправляет свой контингент на военные учения в Польшу и Прибалтику.

«То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, — оскорбление российского населения и многих людей в других странах бывшего Советского Союза, ведь это их предки принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма в годы Второй мировой войны», — говорится в обращении.

Бряцанье оружием

Как отметил Александр Шерин, Левая партия — одна из независимых политических сил в Германии, потому что вся политическая элита боится «как черт ладана» американцев и абсолютно несамостоятельна по своим высказываниям. Любая страна всегда стремится свои денежные ресурсы направлять на решение социальных вопросов собственных граждан.

«Любые ненужные учения, какие-то чрезмерные меры предосторожности от мифических врагов, которые требуют от государства вступления в такие блоки как НАТО, иметь ежегодные платежи, обязательное приобретение новейших видов вооружения, размещение американских военных баз, бьют по экономике страны. И всегда понятно, что лукавят те политики, депутаты, которые говорят, что это необходимо. Все понимают, что экономические санкции против России и бряцанье оружием у наших границ — не только против нашей страны, но и против Европейского союза», — пояснил Александр Шерин.

По словам Шерина, Германия является локомотивом экономического движения Европы. И для Берлина очень важно использовать деньги рачительно. Поэтому Левая партия дает правильный посыл: Германии надо убирать не только базы США со своей территории, но и американское ядерное оружие.

«В Европе американские ядерные боеголовки находятся на территории Германии. И это противоречит любому здравому смыслу. Кроме того, надо вспомнить, что Германия была разделена на две зоны оккупации: советскую и западную. Зона оккупации Советским Союзом была освобождена, по нашей добровольной инициативе была снесена Берлинская стена. Та территория, которая называлась ГДР, освобождена и советские войска ушли. Но территория, которая была оккупирована нашими союзниками, до сих пор продолжает быть оккупирована, как теперь и вся территория Германии», — добавил Александр Шерин.

«Им там делать нечего»

Депутат отметил, что если советские войска ушли из Германии 30 лет назад, то войскам союзников там нечего делать. Нужно поднять вопрос об освобождении Германии от американской оккупации, уверен политик.