Песков опроверг сообщения о поездке Патрушева в Оман

Москва, 17 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нет, не был, это абсолютно ложная информация», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, посещал ли Патрушев Оман в январе.

Напомним, ранее в украинских СМИ появились сообщения, что секретарь Совбеза РФ якобы встречался в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как говорилось в программе-расследовании «Схема», Патрушев будто бы прилетел в расположенную на Аравийском полуострове страну 8 января чартерным рейсом. Зеленский в тот день находился в Омане с официальным визитом. Журналисты утверждали, что президент Украины якобы на день задержался в Омане для встречи с Патрушевым.

Ранее, комментируя эту информацию, Дмитрий Песков назвал ее «враньем», передает НСН. По словам официального представителя Кремля, подобные сообщения носят провокационный характер или преследуют жажду наживы.

Информацию о «встрече» Зеленского с Патрушевым опроверг и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в расследовании украинских журналистов нет «ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать основательным предметом для обсуждения», пишут «Известия».