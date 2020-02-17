Кремль заявил, что Путин и Лукашенко достигли взаимопонимания в Сочи

Москва, 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в Сочи достигли взаимопонимания. Об этом заявил журналистам на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, диалог между лидерами двух держав будет продолжаться. Он отметил, что в настоящее время продолжается контакт белорусских коллег с компаниями-поставщиками нефти.

Отвечая на вопрос о «дерзких заявлениях» белорусского лидера, пресс-секретарь главы РФ сказал, что в Сочи Путин и Лукашенко достигли взаимопонимания.