Депутат Нилов объяснил, почему Москва возглавила рейтинг регионов РФ по качеству жизни

Москва, 17 февраля. Депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов не удивлен, что в новом рейтинге российских регионов по качеству жизни все те же лидеры — Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в интервью Федеральносу агентству новостей прокомментировал очередную, восьмую по счету, классификацию, при составлении которой учитывались ключевые аспекты социально-экономической жизни наших соотечественников.

«Москва — столица. Все деньги тут, все органы управления, средства массовой информации, и общественный контроль совершенно иной, — сказал он. — Но самое главное, это финансовые возможности. От этого и надо исходить. Что же касается мер социальной поддержки, закрепленных на федеральном уровне, они для регионов, в принципе, все одинаковые».

Правда, здесь необходимо учитывать, что у каждого субъекта РФ есть право еще и на местном уровне устанавливать дополнительные меры социальной поддержки, пояснил заместитель главы фракции ЛДПР.

«Как, например, в той же Москве, — отметил он. — Здесь есть льготы для многодетных семей, есть дополнительные меры поддержки для семей, у которых родился ребенок. Есть бесплатный проезд для пенсионеров, социальные льготы, скидки по «Карте москвича».

По словам собеседника ФАН, в российской столице на региональном уровне также определили статус «детей войны» и меры социальной поддержки.

«В других субъектах такого нет, например, в Республике Татарстан, — привел пример Нилов. — Но где-то существуют другие меры социальной поддержки. Все зависит от возможностей регионов, от того, как местные власти пользуются своими полномочиями и смогли ли они изыскать источники финансирования этих решений».

Ранее был опубликован рейтинг регионов РФ по качеству жизни-2019. Эксперты «РИА Новости» при его составлении учитывали семьдесят различных показателей, разделенных на одиннадцать групп.

Первая семерка не изменилась по сравнению с 2018 годом. Это — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край и Воронежская область. На двух последних позициях, как и год назад, располагаются Республика Тыва и Карачаево-Черкесская Республика. Также в тройке антилидеров Еврейская автономная область, опустившаяся на пять строчек.