Жириновский предложил не брать на работу тех, кто не делает прививки

Москва, 17 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проверить эффективность прививок в профилактике болезней и при ее подтверждении внести поправки в законодательство и не брать на работу тех, кто уклоняется от вакцинаций. Такую инициативу он озвучил в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему: «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Законодательное регулирование», сообщает корреспондент ФАН.

«Одни делают прививки, другие не делают. Нужна статистика. Если большинство заболевших гриппом, любым, не обязательно коронавирусом, это те, кто не делал прививки, тогда давайте в закон, Трудовой кодекс, внесем дополнение: не принимать на работу лиц, которые отказываются от прививки против болезни», — сказал Жириновский

Это нарушает права других граждан, которых заражают, указал парламентарий.