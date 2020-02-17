Песков рассказал, когда прояснится процедура голосования по поправкам к конституции

Москва, 17 февраля. Процедура голосования по поправкам к Конституции РФ прояснится после того, как рабочая группа сформулирует конкретные предложения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«По мере того, как продолжается работа группы, уже с помощью юристов будут сформулированы конкретные предложения. После этого прояснятся процедуры голосования. Чуть-чуть рано», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, как россиянам вникнуть в суть предлагаемых изменений.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд поправок к конституции в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января. Глава государства поручил провести голосование граждан по всему пакету предлагаемых изменений.

Для подготовки поправок была сформирована рабочая группа. В нее вошли более 70 политиков, общественных деятелей и других экспертов.

13 февраля Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы. Комментируя предлагаемые поправки, президент отметил, что они слишком сложно сформулированы, поэтому даже ему с юридическим образованием иногда нелегко понять, о чем идет речь.

«Без полбанки не разберешься», — пошутил Путин.

Ранее глава государства поручил начать подготовку к голосованию по поправкам. Как сообщает НСН, голосование может состояться 22 апреля. Ответственность за организацию процесса глава государства возложил на Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Также Путин распорядился выделить из бюджета на это голосование не меньше средств, чем на президентские выборы 2018 года, пишет «Газета.ру».