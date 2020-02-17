Экс-начальник Генштаба ВСУ доказал несостоятельность ОПК Украины

Экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко доказал несостоятельность оборонно-промышленного комплекса Украины. В том, как это произошло, разобрался корреспондент Федерального агентства новостей.

Надо просто верить!..

«После завершения государственных испытаний в июле 2019 года министерство обороны готово закупать бронеавтомобили «Казак-2М1» для ВСУ».

«До конца февраля в армию поступит еще две партии модернизированных танков Т-72».

«Конструкторское бюро ЛУЧ представило ПТРК «Амулет» на шасси БРДМ-2».

«Государственная специальная служба транспорта возвела вблизи фронта первую полевую базу модульного типа для военнослужащих».

«На военном полигоне Южмаша проведен первый этап испытаний новой продукции — 152-мм выстрелов для САУ 2С3 «Акация» и буксируемых гаубиц Д-20».

Такими или почти такими новостями постоянно полнятся новостные ленты украинских СМИ, создавая у читателей ощущение, что пополнение ВСУ новой техникой и оборудованием идет буквально семимильными шагами. Еще больше подобные впечатления усиливают слова украинских политиков, утверждающих, что начиная с 2014 года государственный оборонный заказ (ГОЗ) в стране выполняется практически полностью.

Поскольку большая часть данных по ГОЗ засекречена, проверить, как в реальности обстоят дела с обновлением матчасти ВСУ, долгое время было практически невозможно. В силу этого украинский ГОЗ приобрел прямо-таки религиозные черты — в его выполнение предлагалось просто верить!

Ситуация с ГОЗ на Украине начала проясняться лишь после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Новый глава осуществил замещение на ключевых постах в ВСУ людей экс-президента Петра Порошенко собственными назначенцами. Вынужденный из-за этого покинуть насиженное кресло начальника Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко, ранее чуть ли не громче других рапортовавший о «100%-ном выполнении ГОЗ», внезапно «прозрел». После чего решил врезать правду-матку.

«Производственные импотенты»

Озвученные генералом факты повергли украинскую общественность в глубокое уныние. Конечно, многие и раньше догадывались, что «неладно что-то в датском королевстве». Но никто не ожидал, что все настолько «неладно».

По словам Муженко, реальное выполнение ГОЗ 2016–2018 годов по основным образцам вооружения и военной техники не превышало 30%!

Генерал ВСУ пояснил, почему так получилось.

«При формировании ГОЗ ежегодно учитывались первоочередные потребности ВСУ, исходя из необходимости и возможностей предприятий украинского ОПК. Заказ подтверждало руководство предприятий и концерна «Укроборонпром», после чего подписывали соответствующие контракты. А в реальности оказывалось, что эти предприятия не в состоянии выполнить заказ», — рассказывал Муженко.

То есть на первом этапе ВСУ прикидывали, сколько и чего им нужно. Далее генералы интересовались у предприятий ОПК Украины, могут ли оные выпустить необходимые ВСУ технику и оборудование? «Конечно, можем!» — хором отвечали предприятия, подписывали с ВСУ соответствующие контракты, получали предоплату и… И все.

Последовавшие вслед за распадом СССР утрата компетенций и производственных мощностей, длительное недофинансирование, а также разрыв после 2014 года Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой в буквальном смысле слова превратили значительную часть предприятий украинского ОПК в «производственных импотентов». Выпускать законтрактованную продукцию они не могли, но получать деньги очень хотели. Посему предприятия предоплату брали, но контракты под разными предлогами не выполняли. Или выполняли, но так, что лучше бы они ничего не делали, потому что предъявляемая предприятиями заказчику продукция отличалась низким качеством и массово браковалась.

Раз за разом Министерство обороны Украины оказывалось в ситуации, которую Муженко охарактеризовал предельно лаконично: «Финансы потрачены, а результаты ничтожны!» Предприятия ОПК не только не отгружали законтрактованный заказ, но и умудрялись непрерывно клянчить у ВСУ новые ассигнования на «модернизацию производства» или «доработку выпускаемой техники».

Попытки привлечения руководства таких предприятий к ответственности или переноса сроков завершения контрактов на следующий год ничем хорошим для ВСУ не заканчивались.

«Например, контракт на поставку БТР-4 по ГОЗ был составлен на три года — с 2015-го по 2017-й, но не выполнялся три года подряд, — рассказывал Муженко. — А по расчетам Генштаба на 2020 год, ВСУ должны были иметь уже две бригады, полностью оснащенные этими новыми образцами вооружения и военной техники (около 300 единиц одних только БТР-4)».

Нужно ли говорить, что в необходимых количествах ВСУ эти бронетранспортеры так и не получили? Да и не только бронетранспортеры. Так, например, ГОЗ-2018 предусматривал закупку 199 единиц бронетехники, за которую была осуществлена предоплата. Заказчику же украинский ОПК смог предъявить лишь 94 танка, БМП, БТР и САУ. Из запланированных трех бронекатеров не было получено от промышленности ни одного. И так далее и тому подобное.

Иногда после многочисленных проволочек и исков ВСУ удавалось вернуть средства от невыполненных контрактов. Но потраченного на судебные баталии времени таким образом возвратить, конечно, было нельзя. Дни сменяли друг друга, а процент новой современной техники в ВСУ продолжал оставаться удручающе низким.

Бизнес по-украински

Украинский ГОЗ-2019, при условии его выполнения, предусматривал увеличение в армии количества новой и модернизированной техники вдвое.

«Почему-то ни на одном брифинге или интервью эта цифра не прозвучала, — не удержался от ехидного замечания Муженко. — Из этого можно сделать вывод, что выполнение прошлогоднего гособоронзаказа не достигло запланированного результата».

Не имея возможности продолжать прямые закупки для своей продукции военного назначения российских комплектующих, Киев стал налаживать их приобретение через третьи страны. Например, через Белоруссию. Закончились эти попытки громким скандалом. Оказалось, что контрабандно закупаемые российские запчасти и комплектующие на сотни миллионов гривен впоследствии перепродавались исполнителям украинского ГОЗ по завышенным в несколько раз ценам. В этом «бизнесе» оказались замешаны как высшие должностные лица государства и правоохранительных органов, так и чиновники «Укроборонпрома».

Украинские «бизнесмены» пониже рангом занимались более простой, но тоже весьма выгодной коммерцией. Они продавали ВСУ б/у узлы и агрегаты под видом новых. Причем в руки поставщиков эти «новые-старые» запчасти попадали после демонтажа с техники, находящейся в частях или на базах хранения. Бывали случаи, когда таким образом детали по нескольку раз снимались с танков, «утекали» поставщику, потом им продавались государству, монтировались на технику, чтобы через некоторое время вновь быть украденными. По документам эти детали всякий раз проводились как абсолютно новые, «вот буквально только что» выпущенные украинскими предприятиями!

Дополнительной сложностью для Киева стали политические ограничения со стороны ряда стран ЕС и НАТО по экспорту на Украину товаров военного и двойного использования. С целью преодоления этой проблемы министерство обороны и прочие субъекты украинского ГОЗ приобрели полномочия по импорту вооружений у иностранных партнеров. Но объективно это мало помогло ВСУ. Иностранные партнеры не собирались задешево делиться с украинцами ассортиментом своих арсеналов. Поставлять Киеву современное высокоточное оружие в ЕС и НАТО тоже не планировали. Единственным исключением тут стали американские ПТРК FGM-148 Javelin. Но те, даже попав на территорию Украины, продолжали оставаться под контролем янки…

«Закупка [вооружения] осуществляется по принципу «покупаем не то, что нам срочно нужно, а то, что уже есть в наличии». Доклады о выполнении ГОЗ, о том, что в войска поступили тысячи новых образцов вооружения и военной техники, являются не чем иным, как самообманом. Реальное количество основных образцов в разы, а то и на порядок ниже», — мрачно резюмировал Муженко.

Окончательный приговор

Фактически слова экс-начальника Генштаба ВСУ — это приговор ОПК Украины и признание его несостоятельности. Киев может бесконечно заниматься самообманом и трубить о невиданных успехах в деле пополнения ВСУ образцами новой современной техники. Но реальные возможности украинского ОПК далеки от тех «перемог», о которых до сих пор трубят СМИ страны.