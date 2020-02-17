Названы регионы России, где чаще оформляют ипотеку

Москва, 17 февраля. Эксперты зафиксировали снижение интереса россиян к ипотечным кредитам. Отмечается, что за 2019 год в России выдали 1,2 миллиона ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 2,8 триллиона рублей.

Это на 13,8% меньше, чем в 2018 году. Как пишет издание «Ридус», больше всего ипотечных кредитов оформили в Москве (13,7% от общего объема выданных кредитов в 2019 году). Далее идут Московская область (8,5%), Петербург (6,8%), Тюменская (4,5%) и Свердловская области (3,2%).

Меньше всего ипотечных кредитов в 2019 году было выдано в Ингушетии (0,01%), на Алтае (0,05%), в Чукотском автономном округе (0,06%).

13 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк РФ предлагает разрешить россиянам приостанавливать ипотечные выплаты на время прохождения воинской службы по призыву.

Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ввести ипотечные каникулы для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Речь, в частности, идет о потере работы. При этом совокупная продолжительность таких каникул не должна превышать 12 месяцев. В ЦБ уверены, что эта мера не повлечет создание повышенных резервов в банках, так как приостановление платежей не считается просрочкой.

Президент РФ Владимир Путин выступил за снижение ставок по ипотеке, однако подчеркнул, что этот процесс должен быть естественным. По словам главы государства, искусственное занижение ипотеки может негативно отразиться на всей экономике страны.

В то же время Центробанк планирует ужесточить правила выдачи ипотеки. С 1 июля 2020 года ЦБ может ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга к справедливой стоимости предмета залога.