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Экономика

Блокировка счетов по новым правилам Центробанка ударит по «серому» сектору

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Аналитик Разуваев рассказал, кому грозит блокировка счета по новым правилам Центробанка

Банк России планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев уверен, что контроль со стороны ФНС и ЦБ со временем будет только возрастать, но рискуют в основном люди, которые работают в «серую».

В Центробанке сообщили, что прежний перечень оснований для блокировки счета не менялся уже восемь лет. Согласно предложениям из ЦБ, появятся не только новые критерии, но и будут исключены более 100 существующих, по которым банки признают операции сомнительными.

Отмечается, что новый перечень может дополниться критериями от кредитных организаций с учетом масштаба, специфики и характера их деятельности.

Кроме того, список лишится операций с высокими комиссиями или заградительными тарифами, а также расчеты, которые считаются нестандартными и сложными. В новые критерии могут включить регулярное снятие средств физлицами в случае, если деньги поступают от организации или индивидуального предпринимателя.

Аналитик Александр Разуваев полагает, что тенденции по усилению контроля за финансовыми операциями со стороны ЦБ на самом деле общемировой тренд.

«Все меняется, у нас будет более бюрократизированное государство. На фоне общемировой тенденции и у нас после санкций был момент, когда в стране было денег слишком мало, — рассказал Разуваев в интервью Федеральному агентству новостей. — Нефть упала, и каждая копейка была на счету. Контроль со стороны ЦБ и налоговиков будет возрастать, — это общемировой тренд. Конечно, люди, которые задействованы в сером секторе, — сдают квартиры без налоговых отчислений, — рискуют, и у них возможны проблемы».

Аналитик Разуваев рассказал, кому грозит блокировка счета по новым правилам Центробанка

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Изотова, часто бывает, что деньги юридического лица или индивидуальных предпринимателей перечисляют на счета физических лиц, а эти операции без договора являются одним из видов мошенничества.

«Эти действия должны находиться под присмотром Центрального банка, так как есть признаки отмывания денег. Такое может быть, когда банк переходит в санацию. Если физическое лицо оказывает юридическому лицу какую-то услугу, то должен быть заключен договор. Тогда сделка не будет казаться сомнительной. При этом физическое лицо должно будет заплатить налоги и НДФЛ с этой операции. Однако вряд ли эта блокировка будет иметь массовый характер», — объяснил депутат.

Аналитик Разуваев рассказал, кому грозит блокировка счета по новым правилам Центробанка

Ранее в ЦБ назвали наиболее частых жертв телефонных мошенников. Как объяснили в организации, такими людьми обычно становятся экономически активные граждане в возрасте от 28 до 55 лет.

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