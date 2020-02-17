Блокировка счетов по новым правилам Центробанка ударит по «серому» сектору

Банк России планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев уверен, что контроль со стороны ФНС и ЦБ со временем будет только возрастать, но рискуют в основном люди, которые работают в «серую».

В Центробанке сообщили, что прежний перечень оснований для блокировки счета не менялся уже восемь лет. Согласно предложениям из ЦБ, появятся не только новые критерии, но и будут исключены более 100 существующих, по которым банки признают операции сомнительными.

Отмечается, что новый перечень может дополниться критериями от кредитных организаций с учетом масштаба, специфики и характера их деятельности.

Кроме того, список лишится операций с высокими комиссиями или заградительными тарифами, а также расчеты, которые считаются нестандартными и сложными. В новые критерии могут включить регулярное снятие средств физлицами в случае, если деньги поступают от организации или индивидуального предпринимателя.

Аналитик Александр Разуваев полагает, что тенденции по усилению контроля за финансовыми операциями со стороны ЦБ на самом деле общемировой тренд.

«Все меняется, у нас будет более бюрократизированное государство. На фоне общемировой тенденции и у нас после санкций был момент, когда в стране было денег слишком мало, — рассказал Разуваев в интервью Федеральному агентству новостей. — Нефть упала, и каждая копейка была на счету. Контроль со стороны ЦБ и налоговиков будет возрастать, — это общемировой тренд. Конечно, люди, которые задействованы в сером секторе, — сдают квартиры без налоговых отчислений, — рискуют, и у них возможны проблемы».

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Изотова, часто бывает, что деньги юридического лица или индивидуальных предпринимателей перечисляют на счета физических лиц, а эти операции без договора являются одним из видов мошенничества.

«Эти действия должны находиться под присмотром Центрального банка, так как есть признаки отмывания денег. Такое может быть, когда банк переходит в санацию. Если физическое лицо оказывает юридическому лицу какую-то услугу, то должен быть заключен договор. Тогда сделка не будет казаться сомнительной. При этом физическое лицо должно будет заплатить налоги и НДФЛ с этой операции. Однако вряд ли эта блокировка будет иметь массовый характер», — объяснил депутат.

Ранее в ЦБ назвали наиболее частых жертв телефонных мошенников. Как объяснили в организации, такими людьми обычно становятся экономически активные граждане в возрасте от 28 до 55 лет.