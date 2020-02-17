Марков объяснил, почему Москва не хочет участвовать в «сериале» Зеленского

На площадках Мюнхенской конференции по безопасности проходят горячие обсуждения реалий международной политики. Одной из тем ожидаемо стали перспективы новых встреч в нормандском формате — так, замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что в новых собраниях «четверки» нет никакого смысла, пока не выполнены ранее достигнутые договоренности. Более того — они могут быть даже вредны для установления мира в Донбассе, считает председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует встречи с мировыми лидерами исключительно для поддержания своего рейтинга.

«Он не выполняет обязательства перед своими избирателями, — уверен собеседник ФАН. — Баллотируясь на ныне занимаемый им пост, Зеленский обещал людям прежде всего мир. Однако, избравшись, он начал слушать американцев, а также неонацистов, которые заполонили официальные структуры — даже назначил премьер-министром фашиста [Алексея] Гончарука».

При всем этом, продолжил политолог, президент Украины хочет и дальше получать поддержку населения, и, будучи талантливым актером, придумал новый бесконечный «сериал» со своим участием — «Зеленский борется за мир».

«Практического результата нет, но пыль в глаза пускать получается — и одной из таких «серий», безусловно, являются встречи на нормандском саммите, где украинский лидер активно изображает из себя миротворца. Россия же не собирается помогать достигать сиюминутных политических целей президенту, который так подло обманывает свой народ и делает не то, ради чего был избран, а требования спецслужб иностранных государств и неонацистских группировок», — убежден эксперт.

По его словам, Москва, видя истинное лицо Зеленского, старается дистанцироваться от него, чтобы не участвовать в «подлостях и поддержании огня гражданской войны».

«Встречаться с ним и участвовать в его «сериале» российское руководство не собирается, — заявил Марков. — То же самое произошло в свое время с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко, когда мы два года назад взяли четкую установку на то, что видеться с этим человеком больше нет смысла, пока он не начнет выполнять достигнутые договоренности».

Очевидно, делает вывод собеседник ФАН, Зеленский встал на путь своего предшественника, и теперь, если глава украинского государства будет продолжать лгать, обманывать и не выполнять свои обязательства, Москва имеет полное право не встречаться с ним больше вообще.

«Зеленский был выбран народом для двух целей: повысить уровень жизни и принести мир. Если он на это неспособен, ему нужно попросту сложить с себя полномочия президента и уйти в отставку», — уверен политолог.

По его мнению, Мюнхенская конференция по безопасности в целом проходит успешно: обсуждается вопрос Сирии и Идлиба, Нагорно-Карабахский конфликт, спорные моменты, связанные с «СНВ-3», а также «украинская проблематика».