Москва, 17 февраля. Общественность на Западе уделяет слишком много внимания роли США во Второй мировой войне, и слишком мало вкладу СССР в общую победу. Об этом заявил немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг, поблагодарив народы СССР за освобождение Европы от фашизма.

По его мнению, народ Германии тоже пострадал от войны, поскольку простые немцы «не могли полностью осознать то, что происходит».

«Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада. <…> Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же», — рассказал писатель корреспонденту RT.

Фихтенберг поделился, что родился через десять лет после войны и не может предположить, как бы он поступил, появившись на свет раньше.

«С теми знаниями, которые есть сегодня, я мог бы дать ответ на этот вопрос, но мог бы я ответить на него тогда? Слишком многие люди были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться», — сказал он.

Писатель также считает, что на Западе умалчивают о жертвах и подвигах советских воинов, павших за освобождение от фашизма.

«Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа», — отметил Фихтенберг.

Напомним, ряд западных СМИ и крупных политических сил на Западе регулярно пытается исказить итоги Второй мировой войны, возложив ответственность за ее развязывание на СССР.