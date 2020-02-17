«Нафтогаз» уточнил в суде Гааги материальный ущерб от потери активов в Крыму

Киев, 17 февраля. Украинский «Нафтогаз» уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге материальный ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов. Об этом заявили в понедельник в пресс-службе компании.

«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 миллиардов долларов», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте компании.

Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев весной ушедшего года заявил, что компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба в связи с утерей денежных активов в Крыму. В июне Киев подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале нынешнего года заявил о планах обновить оценку.

Ранее крымский сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление Витренко о том, что украинская компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на 1,7 миллиарда долларов. Он также назвал поведение Киева очень неприличным, сообщает RT.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев по сей день считает российский полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».