Пациент на костылях и хирург подрались в больнице в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 17 февраля. Мужчина на костылях и другие пациенты набросились на дежурного хирурга больницы в Карачаево-Черкесии после отказа помочь.

Инцидент произошел в селении Учкекен. По предварительным данным, мужчина на костылях обратился к врачу за помощью, но получил резкий отказ, после чего завязалась драка. Врачу не понравилось обращение «сынок».

«Я тебе не сынок», — резко ответил Хубиев, нецензурно выругавшись в адрес пациента.

За него вступился мужчина, который стал свидетелем конфликта. Он ударил врача в лицо. Драку удалось остановить благодаря женщинам и другим пациентам. Соответствующее видео, на котором запечатлен инцидент, попал в Сеть.

В пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии подтвердили факт произошедшего. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. После проведения проверки будет принято решение процессуального характера.