Министр просвещения Кравцов назвал максимально объективными результаты ЕГЭ в Чечне

Москва, 17 февраля. Министр просвещения Сергей Кравцов во время рабочей поездки по Северному Кавказу встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и руководством местных органов управления образованием и оценил работу системы образования в регионе. В частности, он назвал успехом результаты ЕГЭ в Чечне.

«Мы видим значительные успехи системы образования в Чеченской Республике, — передает ФАН слова Кравцова. — В частности, вот уже шесть лет подряд единый государственный экзамен здесь проводится максимально объективно. Результаты выпускников улучшаются, уменьшается количество тех, кто не справляется с итоговой аттестацией. Все это благодаря большому вниманию, которое уделяет образованию руководство Чечни».

По мнению министра, в этом есть огромная заслуга педагогов республики. Один из них, Алихан Динаев, преподаватель математической школы имени Хамзата Ибрагимова, в 2018 году стал учителем года России.

Также Кравцов осмотрел специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат для глухих и слабослышащих детей, где речь зашла об использовании современных технических возможностей для обучения людей с нарушениями слуха.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок мог учиться и имел доступ к необходимым знаниям, мог раскрыть таланты и получить поддержку педагогов, — сказал Кравцов. — Слабослышащие и глухие дети для нас и учителей такие же дети, как остальные, только нуждающиеся в большем внимании и заботе, скорректированных программах обучения».

Уровень достижений российской дефектологии позволяет полноценно учить детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас учителей-дефектологов готовят в 150 вузах, напомнил глава Минпросвещения.

«Важно, что в Чеченской Республике уделяют большое внимание качественному обучению детей, требующих больше внимания по состоянию здоровья», — подчеркнул Кравцов.

По данным Минпросвещения РФ, всего в России 1 664 специальных (коррекционных) школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, каждая четвертая школа — инклюзивная (с условиями для полноценного обучения особых детей).

Удалось остановить процесс массового закрытия коррекционных школ: например, за последние два года не закрыта ни одна. В течение 6 лет финансирование получат 800 коррекционных школ — почти половина от их общего числа по стране. На это ежегодно будут выделять по миллиарду рублей.

«Мы много лет лично знакомы с Сергеем Сергеевичем. Он глубоко изучил ситуацию в образовании, владеет обстановкой, — прокомментировал приезд министра глава Чечни Кадыров. — С его назначением на должность министра связываем большие надежды на дальнейшее сотрудничество в решении проблемных вопросов и задач».

Сергей Кравцов же пообещал и дальше поддерживать руководство республики в сфере образования.