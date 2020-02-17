Синоптики предупредили россиян о резком похолодании в марте

Москва, 17 февраля. Зима готова взять реванш и вернуться в марте. В начале весны россиян ожидают морозы до -10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В марте еще будет выпадать снег и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены, вплоть до минус 10 градусов», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, весна в 2020 году придет раньше обычного. Теплая погода обычно наступает в 20-х числах марта, однако в этом году тепло может наступить и раньше.

Ранее МЧС предупредило об усилении штормового ветра в Петербурге. По сообщениям синоптиков, непогода продолжит властвовать в Северной столице на следующей неделе. Сильный штормовой ветер будет дуть с юго-запада. Скорость воздушных потоков достигнет 25-28 м/с.