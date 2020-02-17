«Оскорбленная» Водонаева отказалась ходить на ток-шоу после скандала с «рожающим быдлом»

Москва, 17 февраля. Телеведущая и блогер Алена Водонаева, ставшая центральной фигурой скандала после поста о «быдле, рожающем за маткапитал», заявила, что пока больше не планирует ходить на ток-шоу. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Водонаева заявила, что в качестве гостя на телепередачах пыталась рассказать о «реальной жизни», однако в ответ получала лишь оскорбления.

«Я им о реальном положении дел, о том, что я вижу своими глазами. О том, что показывают по Первому [каналу] у [Александра] Гордона и на «России» у [Андрея] Малахова, а они требуют моих извинений. Я просто не могу поверить в такой абсурд, за каких идиотов нас держат?» — возмутилась блогер.

По словам Водонаевой, она просто озвучила проблему, а затем к ее мнению присоединились тысячи людей. В подтверждение своих слов она призвала почитать комментарии в Instagram и на YouTube. Также телеведущая подчеркнула, что не держит зла на критиков и готова к диалогу, но только к конструктивному.

«Я пока больше не пойду ни на одну серьезную программу, пока аргументы в стиле «сам дурак» не перестанут быть ключевыми в этих передачах», — подчеркнула Водонаева.

Блогер отметила, что такие передачи рассчитаны на людей, у которых «отсутствует критическое мышление», а это не ее аудитория.

Напомним, скандальный пост Водонаева опубликовала в середине января после того, как президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил увеличить сумму материнского капитала. Блогер подсчитала, что семья с тремя детьми теперь сможет получить более миллиона рублей от государства. По словам Водонаевой, теперь «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будет рожать детей в погоне за маткапиталом, передает Infox.ru. Пост блогера вызвал резкую критику многих публичных персон и простых россиян.

В связи со скандальными заявлениями полиция начала доследственную проверку в отношении бывшей участницы «Дома-2». Правоохранители вызвали Водонаеву на допрос, после которого она пообещала в будущем внимательнее относиться к формулировкам, сообщает «Царьград». Ранее стало известно, что из-за скандала Водонаева скрывает лицо на улице.