Бузова прыгнула со сцены в толпу поклонников, но ее никто не поймал

Москва, 17 февраля. Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова во время своего выступления прыгнула со сцены, но поклонники ее не поймали.

Недавно телеведущая попала в кадр в концертном зале. В ролике она еле передвигает ноги. Как пишут средства массовой информации идти ей помогают двое мужчин. При этом пользователи обвинили певицу в плохой актерской игре, решив, что она изображает сильную усталость после концерта.

Как пишут в фан-аккаунтах Бузовой в Сети, во время концерта произошло чрезвычайное происшествие. По данным страницы фан-клуба в Instagram, исполнительница якобы решила упасть в толпу поклонников со сцены, но ее никто не поймал. В итоге, как говорится в сообщениях юзеров, она приземлилась на пол. Позже пост был удален.

«Самое обидное, что никто даже не помог ей, все просто смеялись», — написал администратор в группе в социальной сети.

Ранее российская поп-исполнительница дала оглушительный концерт в Калуге. Выступление запомнилось двумя видео, появившимся в Сети. В первом ролике Бузова пыталась сделать впечатляющее фото на фоне цветов, подаренных поклонниками. Певица разложила их на диване гримерки и решила сесть рядом.

Однако, не найдя подходящего места, она решила залезть на спинку дивана. Вставая на него, артистка несколько раз потопталась на букетах фанатов.

Другие кадры, вероятно, сняты сразу после выступления певицы. Двое мужчин буквально тащат за руки обессилевшую артистку.