Миронов предложил взять под особый контроль преступления против ветеранов

Москва, 17 февраля. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе круглого стола в Госдуме озвучил ряд предложений по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, в первую очередь необходима забота о ветеранах и детях войны.

«Мы выступаем за принятие закона «О детях войны», за улучшение пенсионного обеспечения и предоставление льгот. Но дело не только в государственном участии. Эти люди должны быть окружены нашим теплом, заботой и вниманием», — заявил Миронов.

Нарушение прав ветеранов, детей войны, факты мошенничества, в том числе с жильем в отношении этих людей должны быть взяты под особый контроль правоохранительных органов и общественных организаций, уверен Миронов.

Кроме того, по его мнению, необходимо формирование Общероссийского банка воспоминаний о войне и военном времени.

«Наряду с архивными документами, огромное количество писем-воспоминаний хранится в семьях. Современные цифровые технологии помогают все это сберечь. Сбор и обработка, изучение этих материалов позволят сохранить и передать последующим поколениям очень рельефную и объемную картину событий», — указал парламентарий.

С другой стороны, подобные проекты позволят нашим гражданам более четко проследить героический путь своих предков, отметил он.

«Это захватывающая работа, воспитательное значение которой для нашего молодого поколения трудно переоценить», — обратил внимание депутат.

Подобная работа уже инициирована на федеральном уровне, напомнил Миронов.

«Министерство иностранных дел и министерство обороны России добиваются должного отношения к нашим воинским захоронениям и памятникам воинам-освободителям за рубежом. Очень важна поддержка этих усилий на уровне общественной дипломатии», — добавил Миронов.

В странах, освобожденных Советским Союзом от нацизма, люди помнят и чтут подвиг наших воинов, даже если это расходится с нынешней официальной идеологией, обратил внимание парламентарий.

«Необходимо противостоять попыткам фальсификации истории войны, способствовать вводу в научный оборот архивных источников, открывающих правду о войне, о бессмертном подвиге нашего народа, его решающем вкладе в победу. Выделять средства на подобные публикации, фильмы, выставки», — сказал депутат.

Лидер «Справедливой России» также указал на необходимость «популяризации нашего решающего вклада в победу и сплочение всех антифашистских сил на международной арене».