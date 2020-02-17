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МИД РФ рассказал о последствиях геополитической инженерии Запада на Ближнем Востоке

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МИД РФ рассказал о последствиях геополитической инженерии Запада на Ближнем Востоке

Москва, 17 февраля. Обстановка на Ближнем Востоке остается взрывоопасной, Запад применяет там «геополитическую инженерию». Об этом заявил заместитель руководителя МИД РФ Игорь Моргулов на открытии Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы наблюдаем, что с катастрофическими последствиями геополитической инженерии Запада приходится иметь дело не только странам региона, но и, по сути, всего мира», — подчеркнул российский дипломат.

По его словам, среди главных последствий — расползание радикальной идеологии и террористов, увеличение количества беженцев, а также незаконный оборот оружия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что Тегеран и Вашингтон смогут преодолеть разногласия исключительно за столом переговоров. Министр особо подчеркнул, что РФ категорически осуждает любые действия, противоречащие принципам Устава ООН и ведущие к нарастанию напряжения.

Как сообщал Infox.ru, Иран, находящийся в тяжелой экономической ситуации из-за американских рестрикций, думает о создании общемусульманской криптовалюты. Президент Ирана Хасан Роухани предложил другим исламским странам создать виртуальные деньги.

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