Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке экс-мэра Челябинска

Челябинск, 17 февраля. Челябинский областной суд оставил под арестом до 10 апреля бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее Центральный районный суд Челябинска избрал Тефтелеву меру пресечения под стражей до 11 февраля 2020 года, а затем продлил арест до 10 апреля 2020 года.

«Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника обвиняемого Евгения Тефтелева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 31 января 2020 года», ― говорится в сообщении.

Адвокат Тефтелева обжаловал постановление районного суда. Защита экс-главы Челябинска потребовала отменить постановление и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, Тефтелев и руководитель управления капстроительства Евгений Пашков во время работы в администрации города получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за покровительство при заключении муниципальных контрактов.

Тефтелев занимал должность главы Челябинска с августа 2015 года по ноябрь 2018 года, а затем стал заместителем губернатора региона. В апреле прошлого года он был уволен с поста.