Сирия, 17 февраля. Братская могила с останками более 70 человек была найдена в Восточной Гуте Дамаска. «Джейш Магавир ат-Таура» атаковала союзников САА на юге Хомса. Курдские боевики обстреляли наблюдательный пост Турции в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили братскую могилу в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»1: заявило об уничтожении военного штаба курдских боевиков в населенном пункте Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

«Джейш Магавир ат-Таура»: атаковала позиции проасадовских бойцов за границей оккупированной США зоны на юге Хомса.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли наблюдательный пост ВС Турции у населенного пункта Шейх Акиль северо-западнее Алеппо; заявили о предотвращении взрыва в городе Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли ответные удары по укрепрайонам курдских боевиков в районе Тель-Рифата на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

Появилась информация об обнаружении очередной братской могилы на территории оазиса Восточная Гута северо-восточнее Дамаска. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), из массового захоронения удалось извлечь останки более 70 человек. Местонахождение общей могилы определяется как поселение Аль-Аб к югу от города Дума. Среди прочих здесь погребена активистка Разан Зейтуна, пропавшая в декабре 2013 года. Было установлено, что она скончалась от выстрела в голову. Предполагается, что ответственность за ее похищение лежит на одном из полевых командиров террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» по имени Абу Тураб аль-Урдуни. Напомним, Восточная Гута была полностью зачищена от вооруженных группировок весной 2018 года.

Провинция Алеппо

Telegram-канал (rybar) сообщает о том, что на северо-западе от Алеппо обстрелу подвергся один из турецких наблюдательных постов, расположенных в районе населенного пункта Шейх Акиль. Отмечается, что огонь по КПП открыли курдские боевики, отряды которых дислоцируются к северу от него. По информации военного источника в сети Twitter (MGhorab3), в результате атаки несколько солдат ВС Турции пострадали.

После случившегося турецкая артиллерия и члены подконтрольных ей формирований активизировали боевые действия на линии разграничения сил с курдскими бандгруппами в районе Тель-Рифата. Под ударом оказались военные объекты Отрядов народной самообороны (YPG) неподалеку от населенных пунктов Мараназ, Маликия, Дейр аль-Джемаль и Шейх Хилаль. Сведений о нанесенном курдским боевикам уроне в живой силе или военной технике пока уточняются.

Провинция Хомс

Поступили сведения о вооруженных стычках на юге провинции. Столкновения развернулись между проамериканской антиправительственной группировкой «Джейш Магавир ат-Таура» и проасадовскими военизированными формированиями. В результате вооруженного противостояния обе стороны понесли потери в живой силе. Информационный портал Deir-ez-Zor 24 заявляет о том, что инициаторами боевых действий стали боевики, которые атаковали позиции союзников Сирийской арабской армии (САА) за границей оккупированной США 55-километровой «зоны безопасности». Также источник отмечает, что на стороне боевиков «Джейш Магавир ат-Таура» выступила авиация возглавляемой США международной коалиции.

Напомним, США незаконно оккупировали территорию на юге провинции, прикрываясь необходимостью борьбы против ИГИЛ1. Тем не менее неоднократно появлялись свидетельства того, что вместо антитеррористических операций на базе «Ат-Танф», расположенной в этом районе, ведется подготовка боевиков «Исламского государства».

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские интернет-порталы заявили о предотвращении взрыва на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Согласно данным Twitter-канала (RojavaNetwork), сотрудники курдских сил безопасности обезвредили пояс смертника в городе Аль-Бусейра. Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Между тем связанные с ИГИЛ источники опубликовали уточненные данные о вылазке в населенном пункте Аль-Хаваидж, о которой сообщалось накануне. Террористы утверждают, что при помощи СВУ уничтожили один из военных штабов Рабочей партии Курдистана (РПК). Напомним, взрыв прогремел в здании школы. Вероятно, она была переоборудована в штаб-квартиру курдскими боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.