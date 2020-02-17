Владимир Лисин запутался в проводах: СМИ обвинили олигарха в причастности к попытке захвата завода «Свободный сокол»

В эфире одного из федеральных телеканалов на минувшей неделе прозвучали сенсационные разоблачения. Журналисты выяснили, что богатейший человек России Владимир Лисин, владелец Новолипецкого меткомбината, а также других многочисленных активов по всей России и за рубежом, может быть причастен к попыткам оставить без средств к существованию более полутора тысяч липчан. Все дело в том, что подконтрольная олигарху Липецкая энергосбытовая компания вот уже год как атакует липецкую трубную компанию «Свободный сокол». В ход идут все мыслимые и немыслимые средства: проигрывая раз за разом в судах, энергетики прибегли к помощи криминала и нечистых на руку силовиков. Давление велось по всем фронтам: от «авторитетных» вымогателей до возбуждения уголовных дел. Принципиальность руководства завода, не пожелавшего идти на поводу у рейдеров, вкупе с широкой оглаской позволили выиграть битву с превосходящим по силе противником. Битву, но не войну: рейдерская атака продолжается. Захватчики сменили тактику и от запугивания и шантажа перешли к попыткам дискредитировать всех подряд — от работников «Свободного сокола» до судей и даже руководства Генпрокуратуры.

Борьба Давида и Голиафа, которая попала на страницы газет и на телеэкраны; отпор, который коллектив трубного завода смог дать всесильному олигарху, — сама по себе уникальная история. Другой вопрос, в чем была ее подоплека: неужто Владимиру Лисину не сиделось спокойно в его шотландском поместье? Как выяснилось, речь идет не только о 200 миллионах, которые вымогатели, козыряя именами Лисина и областного прокурора Кожевникова, требовали с завода. Дело «Свободного сокола» пролило свет на то, как липецкий олигарх «кинул» бюджет на целых 3 миллиарда. Сделано это было через аффилированную с ним Липецкую энергосбытовую компанию.

ЛЭСК: деньги из воздуха, долги — из чужого кармана

Созданное в начале 2005 года, ОАО ЛЭСК является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Липецкой области, обеспечивая потребителей — промышленные предприятия и частные домовладения — электричеством. И слово «обеспечивая» здесь ключевое.

ЛЭСК не является ни производителем энергии, ни владельцем сетей, по которым электричество движется к конечному потребителю. Компания покупает электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и поставляет ее юридическим и физическим лицам, оплачивая использование сетевой инфраструктуры. Другими словами, ЛЭСК — это фирма-прокладка, спекулянт, который ничего не производит и не имеет, а занимается лишь тем, что перепродает электричество, играя на разнице оптовых цен и тарифов для конечных потребителей. Поставить стол, кресло — и делать деньги из воздуха на спекуляциях, выводя прибыль в офшоры, за которыми маячит фигура Лисина, — вот суть всей работы менеджмента Липецкой энергосбытовой компании, где даже кол-центр появился лишь спустя годы после начала работы. В конце концов, зачем общаться с потребителями, если с них можно просто «стричь купоны».

Впрочем, даже с такой, казалось бы, несложной задачей руководство ЛЭСК справиться не смогло. Наоборот: деятельность «эффективных» менеджеров загнала энергокомпанию в долги. На текущий момент в арбитраже рассматривается 75 дел о взыскании с ЛЭСК более 3 миллиардов (!) рублей, которые та должна региональному филиалу «Россетей» (то есть, по сути, государству и российскому бюджету). Именно эту задолженность руководители и бенефициары энергосбытовой компании решили гасить не из собственных или заемных средств, а захватив и «раздербанив» прибыльное предприятие.

Главные по трубам…

Вы когда-нибудь обращали внимание на трубы, по которым в вашем доме течет вода? Думается, вряд ли. Между тем высока вероятность, что вода поступает к вам именно по трубам, которые были изготовлены в Липецке, на производстве Липецкой трубной компании «Свободный сокол». Созданный на мощностях старейшего в области трубного завода, который не смог оправиться от кризиса и обанкротился, «Сокол» сегодня является единственным во всем СНГ производителем труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Цеха здесь работают круглые сутки, выдавая продукцию, которая расходится по российским регионам и экспортируется за рубеж, в том числе в страны Европы и Азии; в ближайших планах — выход на рынок труб для нефтяных компаний. Работники здесь получают достойную зарплату, а в областной бюджет уходят сотни миллионов налоговых платежей.

Как у любого успешного человека могут быть завистники, нашлись те, кто захотел «погреть руки» на чужом успехе, отщипнув кусок прибыли или — еще лучше — получив полный контроль над успешным заводом. «Свободный сокол» стал одним из предприятий, с кого руководство ЛЭСК намеревалось получить средства на оплату собственных долгов. Когда же это не вышло, энергетики-спекулянты стали препятствовать ведению расчетов с заводом, создавая у производства искусственную задолженность по документам. Одновременно руководству «Свободного сокола» со всех сторон приходили предупреждения: не захотите платить — окажетесь за решеткой.

Вымогатели осмелели настолько, что на очных встречах с Игорем Ефремовым, козыряя именами липецкого областного прокурора и всесильного олигарха Лисина, прямо требовали от предпринимателя 200 миллионов рублей и часть активов завода. Угрожали: откажется — проблем не избежать и предприниматель окажется за решеткой. Как позже выяснили журналисты, заместитель начальника полиции УМВД по Липецку Александр Мельниченко и прокурор города Константин Кожевников давно уже образовали криминальный дуэт для вымогательства денег с крупного бизнеса в регионе и выступали посредниками в бизнес-спорах, не гнушаясь возбуждать липовые уголовные дела.

Ефремов ответил отказом — и уголовное дело действительно появилось: гражданский спор с энергетиками, раз за разом проигрывавшими суды, местные силовики, пренебрегая всеми законами, перевели в уголовную плоскость.

Руководство завода било в колокола в газетах, искало правды у депутатов Государственной думы, уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей Александра Хуруджи и многих-многих других. Дошло до того, что сами работники «Свободного сокола» записали обращение Владимиру Путину, моля оградить предприятие от рейдерских наездов. В итоге правда восторжествовала: по поручению руководства Генпрокуратуры МВД сняло незаконные обвинения с директоров «Сокола». А липецкий прокурор Кожевников, смотревший сквозь пальцы на то, как местное МВД кошмарит завод, получил жесточайший выговор.

Олигарх на проводе

Бенефициар Липецкой энергосбытовой компании Владимир Лисин владеет обширными охотничьими угодьями и средневековым замком в Шотландии, где и проводит свои будни — подальше от России, в чей бюджет он так упорно не желает возвращать задолженность собственной компании. Олигарх не испытывает особого желания платить по долгам, предпочитая оплачивать их по возможности из чужих карманов или чужими активами. Как это и было задумано со «Свободным соколом». Задумка, впрочем, не удалась.

Сегодня олигарху Лисину можно лишь посочувствовать: он стал невольным заложником токсичности своего липецкого актива. Афера, которая началась с попытки «срубить денег» в духе лихих 90-х, оборачивается имиджевыми потерями и серьезными рисками. Мало того что имя магната все чаще упоминается на ТВ и полощется в Telegram-каналах, в минувшем году руководство ЛЭСК было в шаге от возбуждения уголовного дела по итогам проверки следователя липецкого УФСБ. Тогда денег и влияния олигарха хватило, чтобы пресечь разбирательство на корню: материалы передали в МВД, где их и похоронили в архивах. Однако чем дальше, тем выше внимание к Лисину, его активам и окружению, а деньги — особенно большие — как известно, любят тишину.

С конца минувшего года в липецкой энергетике назревают перемены: эксперты рынка говорят, что ЛЭСК готовят к банкротству, а ее место гарантирующего поставщика займет недавно переименованная компания «Новитэн». Вот только, сколько бы ни тратили пиарщики НЛМК денег на посты и блоки в Telegram, смена вывески на фасаде не изменит, по сути, ничего: списав 3 миллиарда долгов банкротством, подельники Владимира Лисина продолжат кошмарить предприятия области, обрастая новыми и новыми долгами перед государством. Поговаривают, эта ситуация уже привлекла внимание федерального центра: к Владимиру Сергеевичу и его менеджменту чем дальше, тем больше накапливается требующих ответов вопросов.

Ответы в итоге будут даны, причем в отдельных случаях — в протокол. А значит, не исключено, что в самом скором времени широкая публика узнает немало интересного о том, как «липецкий барин» Владимир Лисин устанавливает свои порядки в Липецкой области и других регионах присутствия собственных стратегических активов.