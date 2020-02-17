Роспотребнадзор готов ужесточить наказание за нарушение карантина из-за коронавируса

Москва, 17 февраля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство готово предложить меры по усилению ответственности за нарушение карантинного режима в связи с новым типом коронавируса. Соответствующее заявление она сделала во время выступления на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Мы готовы будем предложить вам изменения <…> по усилению ответственности, по усилению карантинного режима и так далее», — сказала Анна Попова.

О вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань сообщили власти КНР в феврале прошлого года. Медики рассказали о возможных путях передачи нового типа коронавируса и первых симптомах заболевания. По словам китайского инфекциониста Ли Синвана, сухой кашель, одышка, высокая температура тела, слабость, озноб являются основными симптомами нового типа коронавируса. Распространяется вирус воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров, а также через грязные руки.

Жителям китайской провинции Хубэй запретили передвигаться пешком и на общественном транспорте, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса. Уточняется, что жителям провинции запрещено покидать свои дома. Исключениями в данном случае являются работники медицинских учреждений. Им разрешено покидать свои дома, однако делать они это могут в указанное время, а маршрут движения является заранее определенным.

К настоящему моменту известно, что около 70 тысяч человек заболели, скончались порядка 1,7 тысячи человек.

Китайские власти ранее заявили о намерении ввести смертную казнь для тех, кто намеренно утаивает факт заражения коронавирусом и искажает сведения о состоянии заболевшего. Пекин уже запретил путешествовать по стране людям, у которых есть кашель и температура. Кроме того, в Китае было решено ввести уголовное преследование за распространение заболевания.