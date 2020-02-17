В провинции Хубэй запретили движение пешеходов и транспорта из-за коронавируса

Токио, 17 февраля. Жителям китайской провинции Хубэй запретили передвигаться пешком и на общественном транспорте, чтобы избежать дальнейшего распространения нового типа коронавируса. Соответствующее уведомление было опубликовано 16 февраля.

В документе говорится, что жителям провинции запрещено покидать свои дома. Исключениями в данном случае являются работники медицинских учреждений и других предприятий, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности. Им разрешено покидать свои дома. Однако делать они это могут в указанное время, а маршрут движения является заранее определенным.

Китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Ранее новому типу коронавируса присвоили временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения также дала название вирусу — COVID-19. По последним данным, новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено. Об этом сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, в КНР по состоянию на 17 февраля зарегистрировано 70635 случаев заболевания. За сутки прирост составил 2051 случай (3%). Самое большое количество заболевших в провинции Хубэй (58182), в этом регионе за стуки прирост числа больных коронавирусом оставил 2598 случаев. По словам специалистов, заболевание чаще всего протекает в легкой форме. В тяжелом состоянии находятся только 11272 человека.

Ученые пришли к выводу, что коронавирус обходит стороной детей, приводит к смерти стариков и может сделать бесплодными перенесших его мужчин.