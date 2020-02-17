Дискуссия без политики: ученые считают Нижегородский низконапорный гидроузел оптимальным способом решения проблемы обмеления Волги

На площадке Президиума РАН 30 января 2020 года прошло совещание, посвященное реконструкции объектов Волжско-Камского каскада ГЭС и, в частности, решению проблемы обмеления Волги. Открывая встречу, президент РАН Александр Сергеев отметил, что «РАН политикой не занимается, но здесь вопрос, связанный с взаимоотношениями населения и власти, уже тоже стоит», и попросил собравшихся оставаться в ходе обсуждения в рамках науки.

Такой старт не случаен — в последние десятилетия научные и экономические вопросы обмеления рек, электроэнергетики, экологии и судоходства приобрели общественно-политическую окраску. В целом ряде случаев политизация программ осуществления проектов развития во многом тормозит их воплощение и, соответственно, решение назревших проблем, на которое эти проекты нацелены.

Как известно, после строительства в ХХ веке 13 гидроузлов в рамках создания Волжско-Камского каскада ГЭС река Волга фактически стала цепью водохранилищ, в середине которой, между Нижегородской и Чебоксарской ГЭС, осталось одно «недостроенное» звено — 40-километровый русловый участок Чебоксарского водохранилища, не поднятого до проектной отметки 68 м по Балтийской системе.

Как отметили в Академии наук, правительство РФ признало реализацию этого проекта Русгидро, предусматривавшего создание в этом густонаселенном районе постоянного водохранилища с зоной затопления в 1000 кв. км, нецелесообразной из-за больших экологических и социальных издержек.

Единственный другой проект, который и обсуждался на площадке Президиума РАН, — это строительство Нижегородского низконапорного гидроузла (ННГУ). Он призван решить целый комплекс проблем: снизить уровень загрязнения от транзитных большегрузов, развить возможности судоходства на обмелевших в последние годы участках Волги от Городца до Нижнего Новгорода. Комплекс компенсационных работ, запланированный при строительстве ННГУ, зона затопления которого составит всего 9,6 км. км, существенно облегчит паводковую ситуацию и может снизить подтопляемость жилого сектора. Возрождение судоходства принесет новые рабочие места, поможет поднять экономику Нижнего Новгорода и уровень жизни населения не только этой области, но и всех волжских регионов.

Таким этот проект видят не все. Против строительства новой плотины выступают некоторые общественные деятели, гидроэнергетики (Русгидро по-прежнему не отказалось от планов подъема Чебоксарского водохранилища до 68 метров) и некоторые эксперты. «Некоторые» — потому что в целом критику проекта ННГУ со стороны Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники (ВНИИГ) имени Б. Е. Веденеева (входящего опять же в систему Русгидро) участники совещания восприняли осторожно.

Конечно, любое новое гидростроительство окажет влияние на гидрологию района, а общественники и экологи боятся затопления и ухудшения экологической ситуации в уже и без того постоянно подтопленном, болотистом регионе. Однако проектировщики и ученые утверждают, что строительство гидроузла не может существенно повлиять на подтопление прибрежной территории. Дополнительная гарантия этому — предусмотренная проектом система инженерной защиты, мероприятий берегоукрепления и дренажно-осушительных сооружений в самом проблемном районе — г. Балахне. Как было объявлено на заседании, в середине января в Балахне вода стояла на отметке 71 метр, а в феврале превышала 69 м. Регулярно уровень воды там достигает 74-метровой отметки. Поэтому разговоры о том, что 68 м станут катастрофой, были охарактеризованы как чисто политические манипуляции.