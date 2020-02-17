«Лед-2» Крыжовникова возглавил российский прокат в выходные

Москва, 17 февраля. Фильм «Лед-2» Жоры Крыжовникова собрал в прокате 577,3 миллиона рублей в выходные и стал лидером проката.

Отмечается, что на втором и третьем местах оказались «Джентльмены» Гая Ричи и «Соник в кино» Джеффа Фаулера соответственно.

Согласно данным kinobusiness.com, «Лед-2» является продолжением мелодрамы о семье фигуристки Нади и хоккеиста Саши. Как передает телеканал «Мир 24», главные роли в картине играют Александр Петров, Аглая Тарасова. По данным издания «Культуромания», кроме того, ключевые роли исполняют Мария Аронова, Надежда Михалкова и Юлия Хлынина.

Ранее актер Александр Петров во время премьеры нового фильма «Лед 2», в котором исполнил главную роль, решил раскрыть свое сердце и признаться в любви коллеге Стасе Милославской.

Премьера спортивной мелодрамы режиссера Жоры Крыжовникова прошла в столичном киноцентре «Октябрь» 11 февраля. Мероприятие запомнилось не только экстренной эвакуацией зрителей из-за задымления, но и выступлением Петрова.

Артист со сцены обратился к родственникам и друзьям, которые пришли на премьеру, чтобы поддержать его. А также упомянул о новой возлюбленной.

Напомним, что Петров и Милославская долго скрывали отношения. Предшествовал им роман актера с коллегой Ириной Старшенбаум. В 2015 году молодые люди начали встречаться, а спустя два года объявили о помолвке. В июне 2019 года пара рассталась.

С Милославской Петров познакомился на съемках фильма «Стрельцов», который выйдет на большие экраны в этом году.