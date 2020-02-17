Военный эксперт Рожин назвал бреднями слова Арановского про правоопреемственность СССР

Москва, 17 февраля. Отказ от правопреемственности СССР обнуляет договоры, обеспечивающие принадлежность РФ целого ряда территорий. Об этом заявил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Если серьезно, то отказ от правопреемственности СССР обнуляет договоры, обеспечивающие принадлежность РФ целого ряда территорий, на которые и без этого выдвигаются территориальные претензии. Соответственно, бредни Арановского прямо направлены на подрыв территориальной целостности и безопасности страны», — написал специалист.

Напомним, ранее в понедельник судья Конституционного суда Константин Арановский в «особом мнении» по одному из вердиктов КС назвал СССР нелегально созданной страной и предложил не считать Россию его правопреемницей. Таким образом он высказал свою позицию в комментарии к постановлению КС по делу, связанному с материальной компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий. Кроме того, он выступил с инициативой считать Россию государством, «непричастным к тоталитарным преступлениям».

Так, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин в интервью НСН назвал бредом заявление Арановского о незаконно сформированном СССР. Востоковед Евгений Сатановский, комментируя слова Арановского, указал на то, что они де-факто ставят под сомнение сам статус КС, сообщал Infox.ru.