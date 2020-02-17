Депутат от КПРФ ответил судье КС, предложившему не считать Россию правопреемницей СССР

Предложение не считать Россию правопреемницей СССР является очень вредным; на преемственности Советского Союза держится, например, статус РФ в Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат от фракции КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Незаконно созданное государство»

Судья Конституционного суда Российской Федерации Константин Арановский в «особом мнении» по одному из решений КС назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и предложил не считать Россию его правопреемницей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Свою позицию член судейской коллегии высказал в комментарии к постановлению Конституционного суда по делу, которое было связано с компенсацией утерянного жилья детям, которые пострадали от политических репрессий. Как отметил Арановский, реабилитация жертв советских репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда, которое было причинено потерпевшему виновным лицом.

«Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию», — добавил он.

Арановский предложил считать Российскую Федерацию государством, «непричастным к тоталитарным преступлениям ни «лично», ни в правопреемстве».

«Неадекватная позиция»

Как отметил Дмитрий Новиков, ничего более странного судья Конституционного суда РФ Константин Арановский сказать не мог. Со всех точек зрения, включая международное право Россия признана правопреемником и продолжателем советского государства — это два разных юридических термина, которые одинаково важны для сегодняшней оценки статуса Российской Федерации.

«Я вообще не очень люблю ругаться, особенно давая комментарии СМИ, но в данном случае могу только развести руками и удивиться тому, как человек со столь неадекватной позицией мог оказаться в составе Конституционного суда. Остается только посетовать, что такие люди принимают решения по существенно важным вопросам, связанным с судопроизводством в России», — пояснил Дмитрий Новиков.

По мнению депутата, заявление Арановского абсолютно вредное, потому что на преемственности Советского Союза держится, например, статус Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности.

«Это абсолютно неадекватное мнение, которое расходится с действительностью, правовыми системами, традициями. Оно крайне оскорбительно для тех народов, которые в свое время обеспечили величие Советского Союза и передали нам страну, которая способна в том числе сдерживать агрессию других стран на мировой арене за счет наличия ракетно-ядерного щита», — добавил Дмитрий Новиков.

По мнению политика, подобное мнение — лишний аргумент для тех антисоветчиков, антикоммунистов и русофобов, которые пытаются смешать с грязью наше прошлое. Он обратил внимание, что ни одна страна не сделала такой подвиг, какой совершил Советский Союз как во время войны, так и во время мира (созидание и строительство).