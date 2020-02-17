Последний «поющий фрегат» ВМФ России может стать музеем

Сторожевой корабль (СКР) «Сметливый», 50 лет прослуживший в составе отечественного ВМФ, планируется превратить в корабль-музей. Об этом сообщил СМИ бывший заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов. Ожидается, что большая часть работ по музеефикации СКР будет закончена к 26 июля, то есть ко Дню ВМФ. Корреспондент Федерального агентства новостей разобрался в том, чем известен «Сметливый» и какие проблемы повлечет за собой превращение сторожевика в корабль-музей.

Охотник за подлодками

«Сметливый» до недавнего времени был последним остававшимся в строю отечественного флота кораблем проекта 61 из двух десятков своих «систершипов». Когда-то классифицированные как большие противолодочные корабли (БПК), «шестьдесят первые» были в свое время по-настоящему революционными кораблями для советского флота. Да и не только для нашего. Например, БПК проекта 61 стали первыми в мире крупными боевыми кораблями со всережимной газотурбинной установкой. За изящный силуэт и характерный мелодичный свист газовых турбин «шестьдесят первые» на флоте окрестили «поющими фрегатами». Долгие годы БПК проекта 61 являлись своеобразной «визитной карточкой» ВМФ СССР. До начала XXI века в ВМФ России дожили два «поющих фрегата». К 2019 году под Андреевским флагом остался один — «Сметливый».

Оперативно-тактическое задание для разработки проекта тактико-технического задания на корабль ПВО и ПЛО, проект которого в дальнейшем получил номер 61, было утверждено главнокомандующим ВМФ СССР еще 14 марта 1956 года.

Основным назначением будущих «поющих фрегатов» должны были стать противовоздушная оборона кораблей и транспортов в море от атак низколетящих самолетов и крылатых ракет, а также противолодочная оборона кораблей и транспортов.

Для выполнения этих задач новые БПК получили первоклассный по меркам конца 50-х годов XX века комплекс вооружения. Впервые в истории советского кораблестроения корабль проекта 61 был оснащен сразу двумя зенитными ракетными комплексами. Артиллерийское вооружение БПК состояло из двух спаренных 76-мм башенных установок АК-726. Помимо этого, «шестьдесят первый» получил пятитрубный торпедный аппарат с противокорабельными и противолодочными торпедами, реактивные бомбометы, а также поисковую гидроакустическую станцию кругового обзора и целеуказания «Титан».

Полное водоизмещение нового БПК составляло 4750 тонн, длина — 144 м, ширина — 15,8 м. Дальность плавания «шестьдесят первого» составляла 4000 миль, полная скорость хода — 39 узлов. Экипаж корабля насчитывал 266 человек.

Важной особенностью общего расположения корабля проекта 61 было создание сквозного коридора в надстройке с носа в корму, обеспечивающего закрытый проход личного состава практически ко всем боевым постам корабля. Все выходы на верхнюю палубу в боевой обстановке осуществлялись только через газонепроницаемые тамбуры этого коридора. Столь высокая степень централизации и автоматизации управления впервые позволяла обеспечить ведение боевых действий кораблем без выхода личного состава на верхнюю палубу и мостики.

Повторимся — корабли проекта 61 стали революцией в кораблестроении.

Рабочая лошадка флота

Пятнадцатый по счету «шестьдесят первый» получил название «Сметливый». Корабль строился в Николаеве и был введен в строй 25 сентября 1969 года. 21 октября 1969 года «Сметливого» включили в состав 30-й дивизии противолодочных кораблей Черноморского флота. Уже 3 апреля следующего года новенький советский охотник за подводными лодками отправился на свою первую боевую службу, в ходе которой посетил египетскую Александрию. Нужно учитывать, что в тот момент между Израилем и Египтом шла так называемая «Война на истощение», в которой Москва поддерживала Каир. Таким образом, визит «Сметливого» в Александрию был «вояжем» в самую настоящую зону боевых действий…

БПК стал настоящей «рабочей лошадкой» Черноморского флота. До начала 1987 года «Сметливый» успел выполнить 12 боевых служб, поучаствовать в 10 межфлотских учениях и пройти более 320 000 миль. Затем командование решило, что комплекс вооружения «Сметливого» устарел, и БПК отправили на модернизацию. Из-за распада СССР «апгрейд» корабля изрядно затянулся. Только в 1995 году «Сметливому» удалось покинуть перешедший в собственность Украины Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе.

В ходе модернизации корабль получил пусковые контейнеры противокорабельного комплекса «Уран», дополнительные РЛС, новые системы радиоэлектронного подавления и неакустическую систему обнаружения кильватерного следа подводных лодок «Кайра». Попутно «Сметливый» сменил классификацию — из БПК превратился в сторожевой корабль.

Чем только «Сметливый» за свою последующую жизнь не занимался! Учился, спасал, демонстрировал флаг, принуждал к миру Грузию, принимал на борт частицы мощей святого апостола Андрея Первозванного, горел, ремонтировался, вновь модернизировался.

18 сентября 2015 года несущий на борту номер 810 СКР «Сметливый» после восстановительного ремонта в плавучем доке ПД-30 13-го судоремонтного завода ЧФ в который раз ушел из Севастополя на боевую службу в Средиземное море.

С началом операции российских ВКС в Сирии «Сметливый» вместе с другими «черноморцами» — гвардейским ракетным крейсером «Москва» и сторожевиками «Ладный» и «Пытливый» — принял участие в учениях у побережья Сирии, плавно переросших в патрулирование водного пространства между Кипром и сирийским берегом, обеспечение с приморского направления ПВО Тартуса и Латакии, а также конвоирование кораблей и судов «Сирийского экспресса».

Нельзя сказать, что эти трудовые будни сторожевика отличались спокойствием. Так, например, утром 13 декабря 2015 года вахтенная служба «Сметливого» обнаружила на расстоянии около 1000 метров турецкий сейнер, приближающийся с правого борта к СКР, стоящему на якоре у греческого острова Лемнос. Отношения Москвы и Анкары на тот момент особой теплотой не отличались, так что к маневрам сейнера на сторожевике отнеслись с предельным вниманием. Ситуация оказалась усугублена тем, что форштевень рыболовного судна был нацелен в борт «Сметливого», а на радиовызовы турки не отвечали.

Отвернул сейнер в сторону только после того, как поперек курса турок стеганули несколько автоматных очередей, выпущенных вахтой российского СКР.

В связи с происшедшим в Эгейском море инцидентом заместителем министра обороны РФ Анатолием Антоновым в МО России был вызван военный атташе при посольстве Турции в Москве контр-адмирал Ахмет Гюнеш. Антонов сделал ему жесткое представление о возможных пагубных последствиях безрассудных действий официальной Анкары в отношении российского воинского контингента, выполняющего задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии.

«Только по счастливой случайности удалось избежать трагедии», — подчеркнул Антонов.

Так выглядел лишь один эпизод карьеры корабля-ветерана. А ведь после 2015 года были и иные, не менее яркие: боевые службы в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, выполнение задач по слежению за кораблями ВМС США и ВМС Украины, участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2016», обеспечение безопасности экономической зоны РФ в Каркинитском заливе и газодобывающих платформ «Черноморнефтегаза» на Одесском и Голицинском месторождениях.

В июле 2019 года «Сметливый» осуществлял наблюдение за действиями кораблей НАТО, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze — 2019 в Черном море. В августе того же года СКР «сел на хвост» вошедшему в Черное море американскому ракетному эсминцу Porter. Введенный в строй в 1999-м «американец» попытался оторваться от назойливого «русского», поднявшего военно-морской флаг еще в 1969-м. Однако уйти от «поющего фрегата» эсминец так и не смог.

Две стороны медали

По возвращении в Севастополь СКР отметил пятидесятилетие своего нахождения в строю ВМФ. Полвека службы — это очень серьезный срок для корабля. Во второй половине 2019 года корпус сторожевика еще находился в приличном состоянии, но ресурс главной энергетической установки последнего «поющего фрегата» был близок к исчерпанию, а большая часть элементов комплекса вооружения корабля уже превратилась в явный «винтаж».

В октябре СКР «Сметливый» был выведен из состава сил постоянной готовности Черноморского флота. Дальше у корабля-ветерана было две «дороги» — либо в утилизацию, либо в док для конвертации с последующим превращением сторожевика в музей.

В ноябре 2019 года ветераны 30-й дивизии Черноморского флота выступили с предложением о переоборудовании выводимого из боевого состава флота «Сметливого» в корабль-музей с установкой его в Южной бухте города Севастополя. Член Совета Федерации Валерий Куликов сообщил, что предложение ветеранов встретило понимание и поддержку как у министра обороны России, так и у командования ВМФ РФ.

Ура? Безусловно, ура. «Сметливый» более чем заслужил музейный статус. Вместе с тем у отказа от отправки «Сметливого» на утилизацию, как у любой медали, имеются две стороны. Вполне вероятно, что кто-то сочтет необходимость сохранения старого СКР в Севастополе не столь уж и однозначной. Поясним почему.

Во-первых, только на первоначальный объем работ по превращению СКР в корабль-музей придется потратить не менее 30 млн рублей. В Сети гуляют сведения о том, что эта сумма якобы уже выделена главнокомандующим ВМФ. Но какое-либо официальное подтверждение этой информации пока отсутствует. То есть не исключено, что с финансовой точки зрения проект музеефикации «Сметливого» до сих пор «висит в воздухе».

Во-вторых, на Черном море у ВМФ РФ уже имеется корабль-музей — стоящий в Новороссийске 186400-тонный крейсер проекта 68-бис «Михаил Кутузов». Он требует серьезного ремонта. Не исключено, что музеефикация «Сметливого» поглотит средства, которые в иной ситуации могли быть потрачены на приведение в порядок «Кутузова».

В-третьих, ранее озвучивались планы превращения в Севастополе в корабль-музей 8565-тонного большого противолодочного корабля проекта 1134Б «Керчь», выведенного из боевого состава Черноморского флота после пожара в машинном отделении. Понятно, что музеефикация 4750-тонного «Сметливого» — это дело более легкое и дешевое, чем превращение в филиал музея Черноморского флота давно находящейся в отстое «Керчи», теперь явно обреченной на утилизацию.

Вопросы без ответов

Нельзя не упомянуть еще один момент, связанный с судьбой сторожевика.

Как ни крути, а вывод «Сметливого» из состава Черноморского флота — это минус один наш корабль, способный нести боевую службу в Средиземном море и осуществлять слежение за иностранными кораблями в акватории Черного моря. С 2016 по 2018 год Черноморский флот пополнился тремя кораблями, способными действовать в дальней морской зоне, — фрегатами проекта 11356. Да, 4035-тонные «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» куда современнее, чем последний «поющий фрегат». Но новых фрегатов всего три, и они на ротационной основе постоянно несут службу у берегов Сирии. Без «Сметливого» нагрузка на троицу «адмиралов» еще больше возрастет.

Справится ли в таких условиях Черноморский флот с выполнением всех возложенных на него командованием задач? Смогут ли ВМФ и ОПК России относительно быстро заместить в составе ЧФ ушедшего на покой «Сметливого» новой боевой единицей? Будем надеяться, что да. Но пока оба эти вопроса остаются без ответа.

Возвращаясь же к последнему «поющему фрегату», отметим, что идею превращения сторожевика в корабль-музей лично мы полностью поддерживаем. «Сметливый» достоин стать памятником тем людям, которые его создали и которые на нем служили. Также мы уверены, что прошедший музеефикацию СКР станет прекрасным украшением легендарного Севастополя — гордости русских моряков.