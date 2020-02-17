Депутат ГД Федоров призвал жестче наказывать «борцов» с конституционной реформой

Депутат Госдумы Евгений Федоров призвал жестче наказывать «борцов» с конституционной реформой, по сути, выступающих против суверенитета России и против российского народа. Так Федоров прокомментировал ситуацию с незаконным митингом против всенародного голосования по поправкам в российскую конституцию, который прошел в Петербурге под видом одиночных пикетов. По мнению парламентария, правоохранительные органы Северной столицы абсолютно правильно квалифицировали действия участников как незаконную акцию, применив соответствующую статью закона.

В то же время, по мнению депутата ГД, попытки помешать народному волеизъявлению при голосовании по конституции можно квалифицировать как предательство интересов страны, и законодательство по отношению к участникам подобных акций должно быть ужесточено.

«Поскольку на незаконной акции в Петербурге нарушители были задержаны, значит, в данном случае норма закона была полностью соблюдена, — отметил Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, в законе четко прописано: одиночный пикет — это пикет, который ни с кем не объединен общей организацией и целью. А если пикетчики передают друг другу плакаты, если у них явно прослеживается общая организация, общие цели и идеи, это уже не может называться одиночными пикетами, даже если участники стоят на положенном расстоянии друг от друга. Это уже массовая акция, которая требует согласования. А, если акция не согласована, она является незаконной, и участники подобных действий должны отвечать по закону».

По мнению депутата, в данном случае петербургские правоохранители сработали грамотно, поскольку действия нарушителей нельзя расценивать как одиночные пикеты. А что касается сути — попыток помешать волеизъявлению народа, то это дело более серьезное, чем просто нарушение правил проведения одиночных пикетов, считает Федоров, и тут стоит рассмотреть вопрос об усилении ответственности за подобные действия.

«Это очень важный вопрос — право народа на волеизъявление, в том числе в форме голосования по изменениям в конституции, — отметил собеседник ФАН. — Люди, которые выходят на незаконные акции против конституционной реформы, по сути — идут против своего народа, против своего Отечества. Напомню, главная цель широко обсуждаемой конституционной реформы — это закрепление верховенства Конституции РФ в российском правовом поле, и об этом говорил президент. Это задача номер один».

Те, кто выступает против этого, являются агентами Запада, а значит — врагами России, уверен депутат.

«Это сторонники уходящей иностранной власти, ведущие борьбу с полным восстановлением суверенитета нашей страны. То есть — как раньше говорили, это вражеские агенты и шпионы. Так что, думаю, ужесточение законодательства в области борьбы с иностранными агентами вполне логично, тут необходимо усиление. Все эти пикеты и другие незаконные акции — это просто форма борьбы. А борются эти агенты за усиление в России иностранного влияния, за эксплуатацию нашего народа Западом, за запрет россиянам высказывать свое мнение по важнейшим вопросам на всенародном голосовании. Это, по сути, борьба с нашим Отечеством и с нашим народом, и с теми, кто ее ведет, необходимо поступать соответственно», — резюмировал Евгений Федоров.

В России в ближайшие месяцы пройдет всенародное голосование по изменениям в Конституцию РФ. Реформа призвана обеспечить большую социальную защищенность граждан, а также укрепить независимость и суверенитет российского государства.