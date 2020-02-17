Судью КС раскритиковали за слова о «незаконности» СССР

Москва, 17 февраля. Пользователи Сети раскритиковали судью Конституционного суда (КС) РФ Константина Арановского за высказывание о СССР.

Ранее Арановский заявил, что Советский Союз является «незаконно созданным государством». По его мнению, современная Россия не должна считаться правопреемником СССР, поскольку создавалась «вместо и против» него.

В ответ на громкие слова в Сети обратили внимание, что Барановский получал образование в СССР и, соответственно, имеет советские документы, подтверждающие квалификацию.

«СССР незаконное государство? Хорошо. Тогда нормативные акты и документы, изданные в Советском Союзе не имеют законной силы. А значит кандидатская диссертация на тему «Обеспечение конституционности нормативных актов местных советов», написанная аспирантом ЛГУ Арановским К.В. не более чем филькина грамота», — заметил автор Telegram-канала «Красный богомол».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале обратил внимание, что слова Арановского «направлены на подрыв территориальной целостности и безопасности страны».

«Если серьезно, то отказ от правопреемственности СССР обнуляет договоры, обеспечивающие принадлежность РФ целого ряда территорий, на которые и без этого выдвигаются территориальные претензии», — написал он в посте.

Напомним, Арановский ранее раскритиковал современную систему образования в России. По его мнению, не стоит доверять дипломам вузов, передавало Федеральное агентство новостей.