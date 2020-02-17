Израильская столовая для бедных ввела ограничения из-за наплыва туристов из РФ и Украины

Иерусалим, 17 февраля. Администрация столовой для бедных, расположенной в израильском Эйлате, ввела ограничения из-за наплыва российских и украинских туристов, желающих сэкономить на питании. Об этом сообщили израильские СМИ.

По данным телеканала Keshet, россияне целыми группами приходили в столовую «Бэйт Рафаэль», обеспечивающую питанием малоимущих израильтян. Видимо, путешественники передавали друг другу информацию о таком способе экономии, и поток туристов не прекращался. В одной из туристических компаний рассказали о россиянке, которая очень положительно отозвалась о питании в столовой, назвав подаваемые здесь фрикадельки с кускусом «самой вкусной едой в жизни».

Менеджер «Бэйт Рафаэль» сообщил, что теперь еда в заведении выдается только при предъявлении удостоверения, подтверждающего израильское гражданство. Соответствующее объявление на английском языке уже разместили на входе в столовую.

Как пишет сайт Mako, заведение для малоимущих израильтян пользовалось популярностью и у приезжих украинцев. Кроме того, некоторые граждане Украины экономили на жилье, ночуя в палатках и спальных мешках на пляжах. Одна из украинских путешественниц рассказала, что таким образом прожила в Эйлате почти неделю.

Столовая «Бэйт Рафаэль» открылась около 20 лет назад. Каждый день здесь выдают примерно 400 порций еды нуждающимся израильтянам. Эйлат, расположенный на берегу залива Красного моря, является одним из главных курортных и туристических центров Израиля.