Депутат Старшинов предложил присваивать автомобилям экологический класс

Москва, 17 февраля. Транспортным средствам в базе ГИБДД необходимо присвоить экологический класс. Письмо с соответствующей инициативой депутат Госдумы Михаил Старшинов направил руководителю ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

По словам парламентария, при совершении регистрационных действий сотрудники Госавтоинспекции должным образом не фиксируют информацию об экологическом классе автомобиля.

«По этой причине более чем у половины зарегистрированных в РФ транспортных средств отсутствуют сведения об экологическом классе», — отмечает депутат Старшинов.

Депутат считает, что без отметки об экологическом статусе машина может считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ, пишут «Известия».

С 1 июля прошлого года в правила дорожного движения (ПДД) ввели новые знаки с целью улучшения экологии в РФ. На данном этапе они существуют лишь в новой редакции ПДД, но не на дорогах и трассах. Соответствующие знаки будут запрещать въезд в конкретные районы для транспорта с высоким уровнем выброса вредных веществ.

Ранее в Госдуме РФ объяснили, почему нельзя повышать штрафы за нарушение ПДД в России.