Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 70 тысяч человек

Москва, 17 февраля. Новых случаев инфицирования коронавирусом в России нет, об этом говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора, опубликованном в четверг.

Как уточнили в ведомстве, в КНР по состоянию на 08.00 по московскому времени 17 февраля зарегистрировано 70635 случаев заболевания. За сутки прирост составил 2051 случай (3%).

Самое большое количество заболевших в провинции Хубэй (58182), в этом регионе за стуки прирост числа больных коронавирусом оставил 2598 случаев. Как пишет RT, при этом специалисты подчеркнули, что чаще заболевание протекает в легкой форме. В тяжелом состоянии находятся только 11272 человека.

От коронавируса на сегодняшний день погибли 1772 человека. Из них 1696 скончались в провинции Хубей (плюс 100 случаев за сутки). Под наблюдением с подозрением на короанавирус 150539 человек.

Ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус COVID-2019, эпидемия которого вспыхнула в декабре в китайском городе Ухань, обходит стороной детей, приводит к смерти стариков и может сделать бесплодными перенесших его мужчин.

Группа исследователей из китайских центров по контролю и профилактике заболеваний выяснила, что коронавирус COVID-2019 «косит» стариков и не трогает детей. Как говорится в их работе, до середины января не было зарегистрировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом ребенка младше 15 лет, до последнего времени случаи заболевания подростков были единичными, и не у всех наблюдались симптомы.

Отмечается, что новый коронавирус схож с тем, что спровоцировал вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годы. Тот вирус тоже обходил детей стороной: из 8 448 заболевших тогда было всего 80 детей, чье заражение подтвердилось лабораторно, и у еще 55 детей были симптомы атипичной пневмонии, но анализы не проводились. Погибших детей и подростков от атипичной пневмонии не было, а случай передачи вируса от ребенка другому лицу был зафиксирован всего один. Ученые полагают, что детский организм менее подвержен коронавирусам, либо умеет с ними быстро и эффективно справляться.

Напомним, «Газета.ru» писала, что от коронавируса за сутки погибли 100 человек.