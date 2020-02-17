Рекламная кампания третьей мировой войны в США. Колонка Евгения Беня

Публикации о вероятной третьей мировой войне в США имеют все признаки отлаженной рекламной кампании: громкий пиар от журналистов, сопутствующая аналитика от научных центров, представление самого объекта, выставленного на продажу непосредственно реализующими его сторонами — НАТО и Пентагоном.

Таким образом, всемирный суицид, которым так легко оперируют «рекламщики войны», переформатирован в конечный продукт, и под него систематично собираются инвестиции. На самом деле никто в мире не хочет уничтожения жизни на Земле, но в Америке явно не всегда отдают себе отчет, чем может быть чревата игра с огнем.

Зловещие симуляции кошмара

Как на днях всерьез писало американское электронное издание Breaking Defense, настоящая проблема для победы американской армии в «войне с Россией» — это польские мосты. Автор материала отмечает, что армия США отменила конкурс на создание новых боевых машин пехоты, чтобы переоценить задачу, поскольку главной проблемой оказалась мобильность таких машин. Они должны весить не более 45 тонн, в то время как оружие, необходимое «в европейской войне с Россией», увеличивает вес машин. «Ветхие» же восточноевропейские мосты могут просто не выдержать. Мосты в Восточной Европе во время холодной войны строили с расчетом на советские танки, которые весили как раз 45 тонн.

Войскам НАТО придется пользоваться мостами, например, через Вислу, которая протекает в Польше с юга на север. И весящему более 60 тонн танку M1 Abrams, британскому Challanger II, немецкому Leopard II и даже французскому Leclerc будет опасно пользоваться многими мостами в ключевых местах.

Тема войны муссируется в последние годы в Соединенных Штатах очень интенсивно. И само допущение широкомасштабной бойни стало своеобразным трендом. На самом деле в случае войны будет не до мостов через реки — в первые же ее часы само существование цивилизации окажется под угрозой, а начало войны уже станет символическим мостом к всемирному суициду. Но американские СМИ и политики тем не менее постоянно раскручивают подобные сюжеты. Они выгодны для привлечения читателей. Говорить о возможности войны с применением оружия массового поражения в США нужно, конечно, и для того, чтобы, привлекая инвесторов, развивать систему вооружений.

В сентябре прошлого года в Штатах описали симуляционную модель войны между Россией и США с использованием ядерного оружия в случае эскалации конфликта с применением обычных вооружений. Сотрудники Принстонского университета, работавшие над этой симуляцией, между прочим, предупредили, что за минувшие пару лет вероятность воплощения их теоретических расчетов в реальность значительно выросла.

Как пишет The Independent, по мнению ученых, уже в первые часы ядерного конфликта погибнут 34 млн человек, а 57 млн пострадают. При этом аналитики прошли мимо дальнейших потерь, вызванных, например, распространением радиоактивных осадков. Исследователи считают, что после первых ударов развернется тактическая ядерная война в Европе. Россия на этом этапе с помощью ракет малой дальности и авиации сможет применить 300 ядерных боеголовок, что превратит Европу в пепел, а НАТО, также задействовав авиацию и ракеты, использует против России около 180 боеголовок.

На следующей стадии последуют сотни новых ударов, в результате которых противоборствующие стороны попытаются уничтожить вражеские ядерные силы. США обрушат боеголовки на Россию, а Россия нанесет удары по территории Соединенных Штатов от побережья до побережья. Затем по противнику ударят уцелевшие субмарины. Целями станут города. Отмечается, что на крупные города может обрушиться до десятка ракет.

Ученые подчеркивают, что зловещая симуляция кошмара была создана на основе реальной расстановки сил, с учетом действительных целей и вычисленного потенциального количества жертв.

Непримиримость с естественными интересами России

Американский аналитический журнал The National Interest пугал прогнозами возможного возникновения третьей мировой войны, которые приводил профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли. Ученый указал на четыре региона мира, где она, скорее всего, может вспыхнуть: Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров.

Согласно рассуждениям Фарли, изложенным в 2018 году, впервые после 1945 года конфликт между великими державами снова находится на повестке. Глобальной угрозы вообще не существовало в течение двух десятилетий после падения Берлинской стены. Она не была столь сильной даже в годы холодной войны. Ныне новыми обстоятельствами являются усиление могущества Китая и «по-видимому, полное отвержение Россией международного порядка», подразумевая отказ Москвы безоговорочно принимать западную политику, которая направлена против жизненно важных интересов РФ в сфере безопасности. То есть посыл к войне видится уже в самих по себе естественных интересах России.

Попытки партнеров дистанцироваться от США угрожали бы единству Европы, а, по сути, интересам Североатлантического альянса, как предупредил, выступая в феврале 2020 года на Мюнхенской конференции по безопасности, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Любая попытка дистанцировать Европу от США не только ослабит трансатлантический союз... Она ставит под угрозу единство Европы», — заявил Столтенберг.

Недавно тот же Столтенберг поведал, что новые беспилотники Global Hawk, поступившие в распоряжение альянса, позволят «глубоко» заглянуть на территорию некоторых стран, включая в первую очередь Россию. В последние месяцы неоднократное присутствие таких аппаратов было зафиксировано в небе у российских границ. Особое внимание эти беспилотники уделяют Крыму и Калининградской области.

План аннексии Калининградской области

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, как рассказывал журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщал Breaking Defense.

«Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и, если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — поделился Харригян.

Детали разработок Пентагона он раскрывать не стал. Как пишет Breaking Defense, в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронное воздействие.

Старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричард Хупер уточнил, что благодаря наращиванию в регионе сухопутных военных сил США и Польши Россия не сможет устоять под натовским натиском и утратит контроль над Калининградской областью. На достижение победного результата войскам НАТО, по его словам, отводится две недели.

И крупномасштабные военные учения НАТО в Европе Defender Europe 2020 («Защитник») начнутся уже в марте. Подобные маневры альянс проводит регулярно, однако нынешние станут самыми крупными за последние 25 лет.

В учениях, которые пройдут на территории 10 государств, примут участие 18 стран НАТО, только со стороны США будет задействовано 37 тыс. военнослужащих. Общая численность войск, как планируется, составит более 40 тыс. человек. Согласно опубликованному командованием Вооруженных сил США в Европе документу, к учениям привлекаются 20 тыс. американских военнослужащих из континентальной части США, 9 тыс. солдат и офицеров из состава сил, базирующихся в Европе, 7 тыс. солдат Национальной гвардии из 12 американских штатов и 750 резервистов.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в действительности в альянсе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов по нападению, но просто надумывают повод, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов. И число различных маневров НАТО у границ России неуклонно растет, а, в свою очередь, государственный долг США увеличивается и американский ВПК разбухает. Таким образом, комплексная реклама третьей мировой войны успешно работает.